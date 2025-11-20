立陶宛更新國安評估 提前重開白俄邊境檢查站

快訊

中央社／ 維爾紐斯20日專電

立陶宛政府昨天宣布，將提前重開與白俄羅斯接壤、已關閉逾2週的兩處邊境檢查站，自20日起恢復通行。政府表示，經國安單位評估，目前已無須維持先前為防範走私氣球威脅而採取的限制措施。

立陶宛國家廣播電台（LRT）報導，立陶宛內政部長康德拉托維奇（Vladislav Kondratovič）在內閣會議中表示，根據國家安全委員會18日的決定，目前情勢已有所改變，自10月底始實施的邊境管制不再被視為維護國內安全的必要手段。因此，原定封閉至11月30日的兩處邊境檢查站可提前恢復運作。

立陶宛政府在10月底指控白俄羅斯以裝載走私香菸的氣象氣球多次闖入立陶宛領空，影響航班安全，因而宣布暫時封閉邊境，希望施壓白俄當局。

不過，邊境封閉也導致雙邊關係急遽緊繃。白俄政府因不滿立陶宛關閉檢查站，拒絕放行約上千輛滯留境內的立陶宛貨車返國，並規定車輛每日須支付最高達120歐元（約新台幣4300元）的停車費，若車主拒付，貨車可能遭到沒收。

波蘭17日也重新開放與白俄羅斯的兩個邊境通道，這兩個口岸在9月關閉，原因是俄羅斯主導的「西部2025」（Zapad-2025）軍事演習在鄰國白俄羅斯舉行，以及先前多架俄羅斯無人機闖入波蘭領空。

立陶宛與白俄邊防官員於18日展開技術性會談，討論貨車返國、走私與移民等問題。立陶宛國家邊防局（VSAT）局長柳巴耶夫（Rustamas Liubajevas）表示，立陶宛邊防人員敦促白俄方遏止走私行為，並讓被扣留在白俄的立陶宛貨車得以返國，白俄方面表達願意合作。

立陶宛 白俄羅斯 走私
