星總理籲日中爭議降溫 學者：東協視日本為重要夥伴

日中關係緊張，新加坡總理黃循財表示希望亞洲保持穩定，東南亞與日本面對歷史問題花了一些時間處理，但隨時代更迭已將歷史擱置向前邁進。學者指出，日本是東協長期合作夥伴，東協一般對於日本影響力持正面態度，希望相關合作可持續。

黃循財昨天出席彭博創新經濟論壇，並與彭博（Bloomberg News）總編輯米可斯維特（JohnMicklethwait）對談。聯合早報報導，對於日本首相高市早苗日前提及有關「台灣有事」論述引來熱議，黃循財指出，各方都希望亞洲保持穩定，也自然希望中日能找到方式，為當前的爭議降溫。

黃循財表示，日中之間的關係複雜，包括要透過美中戰略競爭的背景去看待糾紛，在歷史問題上，東南亞國家做到了這一點，「這用了一些時間，但隨著時間過去、世代更迭，情感變得不同，我們將歷史擱置、向前邁進」。

他認為，日方顯然希望讓局勢降溫、避免事態進一步升級，他也希望中國持相同態度；而新加坡和東南亞國家也支持日本在區域內扮演更重要的角色，包括在安全領域，進而為區域帶來一定的穩定性。

新加坡國立大學政治學系副教授莊嘉穎告訴中央社，日本是東協國家長期合作夥伴，且與東協各國目前沒有領土糾紛，東協各國一般對於日本的影響力持正面態度，希望相關合作可以持續。

莊嘉穎指出，美國、日本等國家為東南亞外國直接投資（FDI）主力，因此東協國家希望與日本維持良好互動，自然可以理解。

此外，黃循財被問及如何看待兩岸衝突可能性，他回應，認為在可預見的未來戰爭發生的可能性並不高，除非發生觸碰底線的事件出現。

莊嘉穎也表示，日本與台灣北承東北亞、南接東南亞，位處航空、航運與海底電纜等關鍵路線的要衝，基於這樣的地緣重要性，東協在貿易及其他商業布局上，都希望與日本進一步深化合作。