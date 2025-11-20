快訊

台積電員工五年多領45%…晶片廠紛加薪搶人留才 她卻說問題不在錢

全球最佳航空排名出爐！這間奪回第一寶座 我國航空名次曝光

北韓軍人又越界 仍未回應南韓會談要求

中央社／ 首爾20日專電

南韓軍方今天表示，推測正在非武裝區域（DMZ）進行作業的部分北韓軍人19日再次越界；針對南韓提出釐清軍事分界線的軍事會談提議，北韓至今仍未回應。

南韓合同參謀本部表示，在北韓軍人越界後，南韓已對北韓違反停戰協定的行為採取既定程序措施，包括播放警告廣播及開槍示警，越界的北韓軍人隨後回到軍事分界線（MDL）以北區域。

為避免這類事件引起兩韓突發衝突，南韓軍方17日正式透過聯合國軍司令部與北韓的聯絡管道提出軍事會談提議，希望以此釐清軍事分界線的基準線，但經過3天，北韓仍未回應。

兩韓在1953年7月27日簽訂停戰協議後，同年8月為標示軍事分界線，以500公尺以內的間隔設置了1200多個標示牌；但在1973年發生聯合國軍維修標示牌時遭北韓軍方槍擊事件後，軍事分界線標示牌就未再維護，目前約只剩下200多個。

根據南韓軍方統計，北韓軍人去年越界不到10次，但今年至今已經超過10次，次數明顯提升。韓聯社引述軍方人士表示，南韓軍方期待平壤當局的回應，但不考慮再次提案。

北韓 軍事 南韓
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

中日緊張延伸至釣魚台 管碧玲重申主權屬中華民國

事故地點靠近「世越號」沉船！南韓267人渡輪觸礁擱淺全員獲救

足球／北韓球員「碰拳還是揍人？」 日網友怒轟：應該要禁賽

北韓官媒評論 批核動力潛艦將使亞太情勢不穩

相關新聞

西班牙法院認定Meta涉不公平競爭 判賠近5億歐元

西班牙法院今天以涉及「不公平競爭」為由，裁定臉書（Facebook）母公司Meta須向本地媒體業者支付4億7900萬歐元...

曾被指大陸間諜！菲華裔前市長郭華萍涉詐騙園區案 遭重判終身監禁

菲律賓班班市的華裔前市長郭華萍，又名愛麗絲・郭（Alice Guo），被指為中國籍並冒充菲律賓人當選市長。曾被指控為中國...

日本自民黨今開會 討論修改安保3文件及非核三原則

日本媒體報導，自民黨20日上午與國防部會及安保調查會一起開會，討論提前修改《國家安全保障戰略》等3份安保相關文件，以及非...

曾遭指共諜　菲前華裔市長涉人口販運被判無期徒刑

菲律賓地方法院今天依人口販運罪名，判處丹轆省班班市（Bamban）前華裔市長郭華萍無期徒刑（reclusionperpe...

前白宮官員：今年川習會定調 美中平起平坐

前總統拜登任內國家安全會議(National Security Council)中國與台灣事務資深副主任杜如松(Rush...

美大使批中掌控希臘大港 中使館：嚴重干涉

美國駐希臘大使季伏爾(Kimberly Guilfoyle)批評中國掌控希臘的彼里夫斯港(Piraeus)「令人遺憾」，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。