快訊

賴總統核定！國防部對内發布晉升中、少將名單 下月1日生效

你有用嗎？這款App資安漏洞波及全球 35億帳號個資「恐大規模外洩」

全台洗三溫暖！周末飆30度 下周東北季風增強這2日最凍剩16度

西北太平洋快速軍事化 中國科考船活躍、美加強軍演

中央社／ 雪梨20日綜合外電報導

根據位於關島的非政府組織「太平洋島嶼安全中心」提供的數據，上月有5艘中國研究船活躍於西北太平洋，其中包括用於太空和飛彈追蹤以及水下測繪的船隻，同時美國也在這個地區加強軍事演習。

路透社報導，太平洋島嶼安全中心（Pacific Centerfor Island Security）指出，北太平洋地區的快速軍事化未受到足夠關注，並補充說，這使當地島嶼居民在大國衝突中成為潛在遭攻擊對象。

這個致力於揭示區域安全風險的非營利組織負責人貝提斯（Leland Bettis）受訪時表示：「如果你看看美國以及相關雙邊和多邊演習的數量，這裡的活動非常頻繁。」

「中國派出研究船到這個區域，測繪實際上的水下戰場空間，這件事令人驚訝嗎？或許不會。」

該組織今天上線的「密克羅尼西亞安全監控」（Micronesia Security Monitor）資料顯示，過去一個月有3艘中國研究船，包括太空與飛彈追蹤船遠望7號，在太平洋小島國吉里巴斯（Kiribati）附近活動。

吉里巴斯是夏威夷在太平洋的相鄰國家之一，與北京關係密切，擁有面積達360萬平方公里的廣大專屬經濟海域。

去年，吉里巴斯曾對中國試射一枚洲際飛彈並落在其鄰近海域表達關切。

監控資料也顯示，另有兩艘中國研究船行經美國屬地關島以東，靠近與美國簽有防禦協定的密克羅尼西亞聯邦（Federated States of Micronesia）和馬紹爾群島（Marshall Islands）。

對於中國研究船隻在太平洋活動的目的，中國外交部未作出回應。吉里巴斯亦未回應置評請求。

監控資料顯示，8月至11月期間，美國與澳洲、印度、日本及韓國等盟友於關島附近舉行了9次多邊軍事演習。

美國在關島和馬紹爾群島設有軍事基地，並擁有進出帛琉（Palau）、密克羅尼西亞聯邦和馬紹爾群島三個「自由聯繫邦」（Freely Associated States，FAS）的飛航與航海權利。

住在關島的貝提斯在今天項目上線前表示：「30年前，美國在這些地方的存在屬於威懾力，現在因為現代科技，反而使我們成為被攻擊目標。」

監控系統的影像資料也顯示美軍在密克羅尼西亞地區的部署，包括升級的碼頭與機場等設施。

這項計畫由商業捐助者卡內基公司（CarnegieCorporation）及笹川和平基金會（Sasakawa PeaceFoundation）資助。

密克羅尼西亞 美國 馬紹爾群島
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

「台海有事」與中國軍演 學者：衝突機率增

中日緊張升高 學者提「自助人助」三招因應：台應避免成麻煩製造者

鳳凰估可達中颱上限「又強又大的怪物」 不排除登陸侵台 影響時間曝

鳳凰颱風1因素「不變胖也難」 粉專：將又大又強 不排除北轉逼近台灣

相關新聞

西班牙法院認定Meta涉不公平競爭 判賠近5億歐元

西班牙法院今天以涉及「不公平競爭」為由，裁定臉書（Facebook）母公司Meta須向本地媒體業者支付4億7900萬歐元...

曾被指大陸間諜！菲華裔前市長郭華萍涉詐騙園區案 遭重判終身監禁

菲律賓班班市的華裔前市長郭華萍，又名愛麗絲・郭（Alice Guo），被指為中國籍並冒充菲律賓人當選市長。曾被指控為中國...

日本自民黨今開會 討論修改安保3文件及非核三原則

日本媒體報導，自民黨20日上午與國防部會及安保調查會一起開會，討論提前修改《國家安全保障戰略》等3份安保相關文件，以及非...

曾遭指共諜　菲前華裔市長涉人口販運被判無期徒刑

菲律賓地方法院今天依人口販運罪名，判處丹轆省班班市（Bamban）前華裔市長郭華萍無期徒刑（reclusionperpe...

前白宮官員：今年川習會定調 美中平起平坐

前總統拜登任內國家安全會議(National Security Council)中國與台灣事務資深副主任杜如松(Rush...

美大使批中掌控希臘大港 中使館：嚴重干涉

美國駐希臘大使季伏爾(Kimberly Guilfoyle)批評中國掌控希臘的彼里夫斯港(Piraeus)「令人遺憾」，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。