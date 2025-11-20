捷克南部列車相撞42傷 城際交通中斷
救援人員表示，捷克南部今天發生一列快車與一列普通客運列車相撞事故，造成42人受傷。
法新社報導，事故地點位在首都布拉格以南約150公里的捷克布杰約維采市（Ceske Budejovice）附近。
救護服務發言人卡夫科娃（Petra Kafkova）告訴法新社：「有40人輕傷，2人重傷。」她表示，格林威治標準時間上午5時19分接獲這起事故的通報。
捷克鐵路公司Sprava zeleznic發言人卡夫卡（MartinKavka）表示，兩列火車上的所有乘客均已撤離。
他拒絕說明事故原因，只表示調查仍在進行中。
捷克布杰約維采市與皮森巿（Plzen）間的交通已經中斷，預計要到下午才會恢復。
