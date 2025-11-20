快訊

近1月至少虧1.95億！黃立成以太幣遭清算71次「封王」 分析師曝下場

全支付遭盜刷…銀行局指「內部系統無異常」 39人點開釣魚簡訊恐難求償

大魯閣10億轉讓2商場 遠雄將接手台中新時代購物中心、新竹湳雅廣場

捷克南部列車相撞42傷 城際交通中斷

中央社／ 布拉格20日綜合外電報導

救援人員表示，捷克南部今天發生一列快車與一列普通客運列車相撞事故，造成42人受傷。

法新社報導，事故地點位在首都布拉格以南約150公里的捷克布杰約維采市（Ceske Budejovice）附近。

救護服務發言人卡夫科娃（Petra Kafkova）告訴法新社：「有40人輕傷，2人重傷。」她表示，格林威治標準時間上午5時19分接獲這起事故的通報。

捷克鐵路公司Sprava zeleznic發言人卡夫卡（MartinKavka）表示，兩列火車上的所有乘客均已撤離。

他拒絕說明事故原因，只表示調查仍在進行中。

捷克布杰約維采市與皮森巿（Plzen）間的交通已經中斷，預計要到下午才會恢復。

捷克 發言人
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

經典賽／中華隊又被看低 國際賭盤奪冠賠率倒數第5

拳擊／WB年終賽吳詩儀退烏茲別克好手 闖4強保底銅牌

NBA／捷克一哥率老鷹連斬洛杉磯雙雄 哈登談快艇低迷：球員進進出出

《捷克動畫奇航：卡雷爾茲曼經典作品選﻿》純手工影像﻿ 啟發全球無數影人與動畫師

相關新聞

曾被指大陸間諜！菲華裔前市長郭華萍涉詐騙園區案 遭重判終身監禁

菲律賓班班市的華裔前市長郭華萍，又名愛麗絲・郭（Alice Guo），被指為中國籍並冒充菲律賓人當選市長。曾被指控為中國...

日本自民黨今開會 討論修改安保3文件及非核三原則

日本媒體報導，自民黨20日上午與國防部會及安保調查會一起開會，討論提前修改《國家安全保障戰略》等3份安保相關文件，以及非...

曾遭指共諜　菲前華裔市長涉人口販運被判無期徒刑

菲律賓地方法院今天依人口販運罪名，判處丹轆省班班市（Bamban）前華裔市長郭華萍無期徒刑（reclusionperpe...

前白宮官員：今年川習會定調 美中平起平坐

前總統拜登任內國家安全會議(National Security Council)中國與台灣事務資深副主任杜如松(Rush...

美大使批中掌控希臘大港 中使館：嚴重干涉

美國駐希臘大使季伏爾(Kimberly Guilfoyle)批評中國掌控希臘的彼里夫斯港(Piraeus)「令人遺憾」，...

韓渡輪擱淺事件！航海人員「滑手機釀禍」遭緊急逮捕

韓國昨晚一艘載有267人的渡輪在西南部近海撞上一座無人島擱淺，韓國警方今天認定，事故當下在使用手機的一等航海人員，以及印...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。