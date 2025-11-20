韓浦項鋼鐵廠疑發生一氧化碳意外 3人心跳停止

快訊

中央社／ 首爾20日綜合外電報導

位於韓國慶尚北道浦項市南區的POSCO浦項鋼鐵製鋼工廠今天在進行汙泥清潔作業時，發生了外包公司人員及公司職員共6人疑似一氧化碳中毒事故，共3人心跳停止、3人輕傷。

韓聯社今天報導，根據消防當局說法，這起事故造成包括清潔外包公司員工在內的3人處於心跳停止狀態，正在接受治療；另有3人受輕傷被送往醫院。

不過POSCO浦項鋼鐵廠與消防當局公布的受傷人數有出入，警方表示，這次事故造成清潔公司員工2人和POSCO職員4人、共6人受害；POSCO方表示，此次事故中有1名40多歲POSCO職員與2名清潔公司員工、共3人吸入氣體。

消防當局認為，此次事故疑似因一氧化碳中毒所致，將查明事故原因。警方也表示，確認事故的具體過程與受害規模需要時間。

報導指出，在這起事故之前，POSCO浦項鋼鐵廠的一間不銹鋼工廠也曾在5日發生事故，當時有4名人員安裝電纜、踩踏化學管線時導致管線破損，暴露於有害化學物質的54歲A某送醫後不治身亡。

一氧化碳中毒 規模
