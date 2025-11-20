樂施會：G20億萬富豪年收入足讓全球貧困人口脫貧

快訊

中央社／ 約翰尼斯堡20日綜合外電報導

國際扶貧組織樂施會（Oxfam）今天指出，全球主要經濟體的億萬富豪去年合計進帳2.2兆美元，足以讓全球所有貧困人口脫離貧窮。

法新社報導，總部位於英國的樂施會呼籲，在本周末於南非登場的20國集團（G20）峰會支持地主國提出的倡議，以解決全球嚴重財富不均與開發中國家債務問題，這些問題正侵蝕脆弱國家的發展基礎。

樂施會根據富比世（Forbes）富豪排行榜數據指出，G20成員中的19個國家去年億萬富翁收入達2.2兆美元，合計總財富成長至15.6兆美元。

樂施會在聲明中說：「要讓目前生活在貧窮線以下的38億人口脫貧，1年需要1.65兆美元。」

樂施會支持南非將於11月22日至23日峰會上提出的建議，倡議設立一個國際不平等問題小組，仿效聯合國政府間氣候變遷問題小組（IPCC）處理全球暖化威脅的模式，專責面對全球貧富差距問題。

樂施會執行董事貝哈（Amitabh Behar）在聲明中表示：「若南非舉行的G20峰會能成立新的國際不平等專家小組，將是應對不平等危機的重要一步。」

樂施會並呼籲，全球富裕族群應「被公平課稅，以協助終結貧窮並對抗氣候危機」。

樂施會也點名抵制約翰尼斯堡峰會的美國，批評美方推動「具破壞性」的政策，包括關稅、減稅措施與削減救命援助，進一步拉大貧富差距。

樂施會在聲明中指出，目前全球有34億人口生活在債務負擔沉重的國家，這些國家償還利息的支出超過教育或醫療預算。

G20由19個國家、歐洲聯盟（European Union）與非洲聯盟（African Union）組成，合計占全球國內生產毛額（GDP）的85%，人口則約占全球2/3。

南非期盼這次首度在非洲舉行的G20峰會能推進非洲及「南方世界」（Global South）開發中國家所面臨的重要議題，之後G20輪值主席國將在2026年交棒給美國。

G20峰會 南非 非洲
