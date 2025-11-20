曾被指大陸間諜！菲華裔前市長郭華萍涉詐騙園區案 遭重判終身監禁

快訊

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
在這張菲律賓參議院社群媒體部門提供的照片中，又名愛麗絲・郭的班班市前市長郭華萍於2024年9月出席參議院聽證會。美聯社
在這張菲律賓參議院社群媒體部門提供的照片中，又名愛麗絲・郭的班班市前市長郭華萍於2024年9月出席參議院聽證會。美聯社

菲律賓班班市的華裔前市長郭華萍，又名愛麗絲・郭（Alice Guo），被指為中國籍並冒充菲律賓人當選市長。曾被指控為中國大陸從事間諜活動，如今因在詐騙中心中的角色被判有罪。菲律賓檢方20日表示，法院判處她及其他7人無期徒刑。

BBC與法新社報導，郭華萍於2022年當選市長，被視為一位有愛心且富同理心的領導人。但當局2024年突擊搜查當地一座占地8萬平方公尺的離岸博彩運營商（POGO）園區，破獲全國最大詐騙中心之一，救出近700名受害者。多名受害者稱，他們被迫從事所謂「殺豬盤」詐騙。

中國大陸境內賭博屬非法，而POGO的客戶主要來自中國大陸。郭華萍起初完全否認知情，但參議院調查質疑，她竟對位於辦公室附近的大型園區毫無察覺，並揭露該園區建於她先前持有的土地上。調查同時發現，她的身世說法矛盾，並非如所聲稱的出生於菲律賓，而是青少年時期與家人自中國移居而來，指紋也與一名同名中國公民相符。

郭華萍其後遭免職，隨案情擴大於2024年7月短暫失蹤，引發跨四國的追捕行動，同年9月在印尼落網，並被引渡回菲律賓。

菲律賓每日問詢報報導，法院判決郭華萍加重人口販運罪成立，罪名涉及在班班市非法開設POGO中心所發生的犯罪活動。副國家檢察官托雷維拉斯（Olivia Torrevillas）表示，郭華萍及其15名同案被告中的七人被判有罪。整個莊園亦被收歸國有。

菲律賓總統反組織犯罪委員會（PAOCC）表示，法院判處郭華萍及其他三人終身監禁，並處以200萬菲律賓比索（新台幣約118萬9600元）罰款，同時下令立即移監。郭華萍否認所有指控，與15名同案被告均未親自出庭，而是透過視訊會議參加宣判。目前尚不清楚她是否將提出上訴，另有五項案件仍在審理中，其中包括洗錢指控。

菲律賓 詐騙
