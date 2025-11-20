快訊

確定輝達設台北子公司！與副總裁開心會面 蔣萬安全說了

無風無雨也出事！剛開出賣場 桃園女連人帶車墜捷運工地8米深坑

經典賽中華隊定出43人名單 1月15日開始集訓

聽新聞
0:00 / 0:00

日本自民黨今開會 討論修改安保3文件及非核三原則

聯合報／ 記者雷光涵／即時報導
自民黨20日上午開會討論提前修改《國家安全保障戰略》等3份安保相關文件，以及非核三原則、國防經費增加的新目標等。圖為日本海上自衛隊航艦。路透
自民黨20日上午開會討論提前修改《國家安全保障戰略》等3份安保相關文件，以及非核三原則、國防經費增加的新目標等。圖為日本海上自衛隊航艦。路透

日本媒體報導，自民黨20日上午與國防部會及安保調查會一起開會，討論提前修改《國家安全保障戰略》等3份安保相關文件，以及非核三原則、國防經費增加的新目標等。

共同社報導，自民黨根據首相高市早苗的指示，計畫明年4月彙整建議，政府預計明年年底前修改完成。會議討論如何加強國防能力，應對中國大陸在台灣、東海及南海周邊的軍事動向、俄烏衝突以及北韓開發核彈。

自民黨還將討論修改防衛裝備轉移3原則，原則中限制防衛裝備要轉移國外，僅適用「救難、運送、警戒、監視、海上掃雷」等5類型，安保調查會長小野寺五典表示，出席委員中有好幾位認為應該取消5類型的規定，未來要進一步討論。

在自民黨與日本維新會的聯合執政協議中，明記要撤消5類型且提前修改安保3文件。其他討論包括依據無人機的作戰新模式、加速部署長射程飛彈、是否應擁有核子動力潛艇等。「不擁有、不製造、不運進」核武器的非核三原則，是日本的基本核政策。高市早苗未明確表示，是否堅持「不運進」。

至於國防經費，現行3文件設定的目標是提高至國內生產毛額（GDP）的2%。美國川普政府要求日本進一步增加，希望占比提高至3.5%。

國防部 日本維新會 自民黨
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

中對日禁遊、禁水產 政院：反對暴力或脅迫 應立刻停止挑釁行為

中國軍號發漫畫圖 痛批「高市早苗為日本軍國主義招魂」

央視談「外交官插兜」送客：天冷不便握手 日：大內宣

分析：中國貿易施壓日本 雙邊互不讓恐陷長期戰

相關新聞

曾被指大陸間諜！菲華裔前市長郭華萍涉詐騙園區案 遭重判終身監禁

菲律賓班班市的華裔前市長郭華萍，又名愛麗絲・郭（Alice Guo），被指為中國籍並冒充菲律賓人當選市長。曾被指控為中國...

日本自民黨今開會 討論修改安保3文件及非核三原則

日本媒體報導，自民黨20日上午與國防部會及安保調查會一起開會，討論提前修改《國家安全保障戰略》等3份安保相關文件，以及非...

曾遭指共諜　菲前華裔市長涉人口販運被判無期徒刑

菲律賓地方法院今天依人口販運罪名，判處丹轆省班班市（Bamban）前華裔市長郭華萍無期徒刑（reclusionperpe...

前白宮官員：今年川習會定調 美中平起平坐

前總統拜登任內國家安全會議(National Security Council)中國與台灣事務資深副主任杜如松(Rush...

美大使批中掌控希臘大港 中使館：嚴重干涉

美國駐希臘大使季伏爾(Kimberly Guilfoyle)批評中國掌控希臘的彼里夫斯港(Piraeus)「令人遺憾」，...

韓渡輪擱淺事件！航海人員「滑手機釀禍」遭緊急逮捕

韓國昨晚一艘載有267人的渡輪在西南部近海撞上一座無人島擱淺，韓國警方今天認定，事故當下在使用手機的一等航海人員，以及印...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。