中央社／ 馬尼拉20日專電
菲律賓華裔前市長郭華萍（Alice Guo）。（路透）
菲律賓華裔前市長郭華萍（Alice Guo）。（路透）

菲律賓地方法院今天依人口販運罪名，判處丹轆省班班市（Bamban）前華裔市長郭華萍無期徒刑（reclusionperpetua）。郭華萍曾被菲律賓參議員質疑為中國間諜。

菲律賓GMA電視台今天報導，巴石市（Pasig City）地方法院判決丹轆省（Tarlac）班班市前市長艾莉絲．郭（Alice Guo）等數人，因「人口販運」罪行被判無期徒刑，並需繳納200萬披索（約新台幣106萬元）罰金。

「艾莉絲．郭」2024年被菲律賓參議員質疑為中國間諜，馬尼拉地方法院今年6月判決，「艾莉絲．郭」的真實身分是中國公民郭華萍，依法不得擔任公職，市長職位無效。

郭華萍和其他共同被告今天並未出庭，只透過視訊會議參與。

根據菲律賓法律，無期徒刑的刑期介於20至40年之間，受刑人服刑30年後方可申請特赦；被告可對地方法院的判決提出上訴。

郭華萍於2022年5月當選市長。2024年3月，菲律賓執法單位在班班市掃蕩離岸博弈（POGO）產業，後續調查發現涉案博弈園區就位於她持有部分產權的土地上。

菲律賓警方稱包括台灣人在內數百名外國人，被迫在園區從事詐騙活動，若拒絕就會被虐打。

巴石市地方法院今天同時判決涉案離岸博弈園區收歸國有，郭華萍將被監禁在曼達路永市（Mandaluyong）女子矯正機構。

菲律賓參議員洪迪薇（Risa Hontiveros）在2024年5月的一場參議院聽證會中，質疑郭華萍是1名中國間諜。

隨後，警方、總統府反組織犯罪委員會（PAOCC）、國家調查局（NBI）、反洗錢委員會（AMLC）等單位，相繼對她提出人口販運和洗錢等控告。

郭華萍據信於2024年7月間潛逃出境，同年9月在印尼落網，押回馬尼拉。她否認與離岸博弈產業有關，並堅稱自己是菲律賓公民。

早在2024年8月，菲律賓監察專員辦公室即已將她革職，取消所有退休福利，且永久不得重新進入公職。

菲律賓 馬尼拉 無期徒刑
相關新聞

日本社會悲歌！新興宗教害子女得拋棄母親？

我們一家人很奇怪，例如颱風天會外出兜風。父親常在休假日帶我們出去旅行。旁人都很羨慕，但實際上那並不是人們想像中的和樂融融的家庭旅行，因為我們旅行的目的地往往是各種災區。 一九九一年，長崎的雲仙岳火山爆發，造成四十三人死亡或失蹤。我們一家從遙遠的宮崎開車去長崎一日遊。

曾遭指共諜　菲前華裔市長涉人口販運被判無期徒刑

菲律賓地方法院今天依人口販運罪名，判處丹轆省班班市（Bamban）前華裔市長郭華萍無期徒刑（reclusionperpe...

前白宮官員：今年川習會定調 美中平起平坐

前總統拜登任內國家安全會議(National Security Council)中國與台灣事務資深副主任杜如松(Rush...

美大使批中掌控希臘大港 中使館：嚴重干涉

美國駐希臘大使季伏爾(Kimberly Guilfoyle)批評中國掌控希臘的彼里夫斯港(Piraeus)「令人遺憾」，...

韓渡輪擱淺事件！航海人員「滑手機釀禍」遭緊急逮捕

韓國昨晚一艘載有267人的渡輪在西南部近海撞上一座無人島擱淺，韓國警方今天認定，事故當下在使用手機的一等航海人員，以及印...

調查：歐洲反基督教仇恨犯罪逾兩千例

歐洲各地反基督教仇恨日益增長！據統計，去年歐洲各地針對基督徒的襲擊事件數量高達2211例，其中大部分發生在英國、法國、德國和西班牙。對此，歐洲議會跨黨派小組呼籲，歐盟委員會和成員國應採取緊急行動保護基督徒，並任命一名歐洲協調員保障基督教權利。

