韓渡輪擱淺事件！航海人員「滑手機釀禍」遭緊急逮捕

韓國昨晚一艘載有267人的渡輪在西南部近海撞上一座無人島擱淺，韓國警方今天認定，事故當下在使用手機的一等航海人員，以及印尼籍舵手有重大責任，已將2人緊急逮捕。

韓聯社報導，當地時間昨天晚間8時17分左右，渡輪「珍努比亞皇后2號」（Queen Jenuvia II）從濟州島出發後，朝港口城市木浦航行。渡輪靠近新安郡長山島近海時，撞上一座無人島而擱淺，所幸船上267人皆安全獲救。

木浦海洋警察署今天表示，已經以過失傷害罪名，緊急逮捕了40多歲的一等航海人員A某及40多歲的印尼籍舵手B某。

調查結果顯示，A某因為在滑手機錯過船舶轉向的時機，尤其該區域為危險的狹窄水道，必須將自動航行切換為手動航行，但調查顯示A某未進行手動切換，做了其他事情。

該渡輪本來要在事故地點無人島前約1600公尺處就轉向，但據推測A某是在距離無人島100公尺時才察覺。

A某在最初陳述中聲稱舵機沒有正常運作，但在後續調查中承認當下「因（用手機）搜尋新聞而錯過時機」。海警考量，該渡輪能自行返港，認為船體缺陷的可能性不大。

海警也判斷，與A某一同在場的印尼籍船員B某未盡職責，海警正在透過口譯人員進行調查，也已扣押2人的手機，預計透過數位鑑識確認事故發生當下他們在做什麼。

此外，海警認為2人有滅證與逃跑的可能性，正在討論是否申請拘捕令。

海警也將60多歲的船長C某列為立案對象，並進行調查。C某以「事故當時非值勤時間」為由，並未在操舵室而在其他地方，不過海警認為，若通過狹窄水道等危險區域，船長有義務在操舵室指揮。