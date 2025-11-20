快訊

直擊Google最新台灣士林辦公室、實驗室！Logo藏台灣工程師心血、電力還能送回台電

網友恐嚇在全台部分校園、鄭麗文住家放炸彈 點名殺光舔共藍白學生

言情小說時代落幕！萬達盛熄燈 席絹「最後情書」宣告封筆、于晴也說再見

聽新聞
0:00 / 0:00

韓渡輪擱淺事件！航海人員「滑手機釀禍」遭緊急逮捕

中央社／ 首爾20日綜合外電報導
載有267人的南韓渡輪「珍妮維亞女王二號」19日晚間在新安郡長山島近海觸礁擱淺。美聯社
載有267人的南韓渡輪「珍妮維亞女王二號」19日晚間在新安郡長山島近海觸礁擱淺。美聯社

韓國昨晚一艘載有267人的渡輪在西南部近海撞上一座無人島擱淺，韓國警方今天認定，事故當下在使用手機的一等航海人員，以及印尼籍舵手有重大責任，已將2人緊急逮捕。

韓聯社報導，當地時間昨天晚間8時17分左右，渡輪「珍努比亞皇后2號」（Queen Jenuvia II）從濟州島出發後，朝港口城市木浦航行。渡輪靠近新安郡長山島近海時，撞上一座無人島而擱淺，所幸船上267人皆安全獲救。

木浦海洋警察署今天表示，已經以過失傷害罪名，緊急逮捕了40多歲的一等航海人員A某及40多歲的印尼籍舵手B某。

調查結果顯示，A某因為在滑手機錯過船舶轉向的時機，尤其該區域為危險的狹窄水道，必須將自動航行切換為手動航行，但調查顯示A某未進行手動切換，做了其他事情。

該渡輪本來要在事故地點無人島前約1600公尺處就轉向，但據推測A某是在距離無人島100公尺時才察覺。

A某在最初陳述中聲稱舵機沒有正常運作，但在後續調查中承認當下「因（用手機）搜尋新聞而錯過時機」。海警考量，該渡輪能自行返港，認為船體缺陷的可能性不大。

海警也判斷，與A某一同在場的印尼籍船員B某未盡職責，海警正在透過口譯人員進行調查，也已扣押2人的手機，預計透過數位鑑識確認事故發生當下他們在做什麼。

此外，海警認為2人有滅證與逃跑的可能性，正在討論是否申請拘捕令。

海警也將60多歲的船長C某列為立案對象，並進行調查。C某以「事故當時非值勤時間」為由，並未在操舵室而在其他地方，不過海警認為，若通過狹窄水道等危險區域，船長有義務在操舵室指揮。

印尼
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

事故地點靠近「世越號」沉船！南韓267人渡輪觸礁擱淺全員獲救

疑身體不適釀禍 金門小客車駕駛自撞路燈桿肋骨斷裂送醫

情侶鬧分手釀禍！高雄男怒燒女友租屋處 大樓百人疏散

氣象署下午5時30分發布海警 首波警戒區域曝光

相關新聞

日本社會悲歌！新興宗教害子女得拋棄母親？

我們一家人很奇怪，例如颱風天會外出兜風。父親常在休假日帶我們出去旅行。旁人都很羨慕，但實際上那並不是人們想像中的和樂融融的家庭旅行，因為我們旅行的目的地往往是各種災區。 一九九一年，長崎的雲仙岳火山爆發，造成四十三人死亡或失蹤。我們一家從遙遠的宮崎開車去長崎一日遊。

日本自民黨今開會 討論修改安保3文件及非核三原則

日本媒體報導，自民黨20日上午與國防部會及安保調查會一起開會，討論提前修改《國家安全保障戰略》等3份安保相關文件，以及非...

曾遭指共諜　菲前華裔市長涉人口販運被判無期徒刑

菲律賓地方法院今天依人口販運罪名，判處丹轆省班班市（Bamban）前華裔市長郭華萍無期徒刑（reclusionperpe...

前白宮官員：今年川習會定調 美中平起平坐

前總統拜登任內國家安全會議(National Security Council)中國與台灣事務資深副主任杜如松(Rush...

美大使批中掌控希臘大港 中使館：嚴重干涉

美國駐希臘大使季伏爾(Kimberly Guilfoyle)批評中國掌控希臘的彼里夫斯港(Piraeus)「令人遺憾」，...

韓渡輪擱淺事件！航海人員「滑手機釀禍」遭緊急逮捕

韓國昨晚一艘載有267人的渡輪在西南部近海撞上一座無人島擱淺，韓國警方今天認定，事故當下在使用手機的一等航海人員，以及印...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。