調查：歐洲反基督教仇恨犯罪逾兩千例

台灣醒報／ 記者莊宇欽╱台北報導

歐洲各地反基督教仇恨日益增長！據統計，去年歐洲各地針對基督徒的襲擊事件數量高達2211例，其中大部分發生在英國、法國、德國和西班牙。對此，歐洲議會跨黨派小組呼籲，歐盟委員會和成員國應採取緊急行動保護基督徒，並任命一名歐洲協調員保障基督教權利。

歐洲反基督教仇恨

今日基督教》報導，根據歐洲基督徒不容忍和歧視觀察站 (OIDAC Europe) 報告，去年歐洲各地針對基督徒的襲擊事件數量高達2211例，其中大部分發生在英國、法國、德國和西班牙，尤其法國的案件數量最多。

報告指出，針對基督徒的個人攻擊事件數量從前年的232例增加到去年的274例。此外，去年發生了94起針對教堂和基督教場所的縱火襲擊事件，並幾乎是前年的兩倍之多。

對此，歐洲反基督教仇恨事件十分複雜，包括激進伊斯蘭主義、激進意識形態和政治動機犯罪，甚至還有涉及撒旦符號的案件。OIDAC執行董事安雅唐表示，該報告觀察到針對基督徒的襲擊數量令人擔憂，其在歐洲社會中必須面臨日益增長的不寬容。

基督教歐洲協調員

天主教通訊社》報導，除了人身攻擊之外，該報告也記錄去年至今年間歐洲各地基督徒面臨的法律和社會壓力，並強調加強歐洲宗教自由的權利，包括在公共領域表達和討論信仰，並且不必擔心遭到報復或審查的保障。

歐洲議會跨黨派小組呼籲，歐盟委員會和成員國應採取緊急行動保護基督徒，並任命一名歐洲協調員，負責處理針對基督徒的攻擊和歧視。另外，歐盟成員國也應調查相關事件的數據，並分配用於預防措施的預算。

【更多精采內容，詳見

仇恨 法國 歐盟
