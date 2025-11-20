快訊

賓賓哥校園演講未經同意開直播！盧秀燕怒轟這2人「白目」：台中永不錄用

10億女星震撼再婚！新郎曝光眾人傻眼「根本八點檔本土劇」

阿堂鹹粥變無名鹹粥？「阿堂」兩字消失了…傳父子欠債百萬

醫院學校成戰爭攻擊目標　全球兒童死傷2006年來新高

中央社／ 倫敦20日綜合外電報導
加薩一間醫院兒科醫生檢查一名受傷的孩童身體。（美聯社）
加薩一間醫院兒科醫生檢查一名受傷的孩童身體。（美聯社）

總部位於英國的「救助兒童會」（Save the Children）今天報告指出，由於戰爭愈來愈集中於都市地區，爆炸性武器去年造成兒童死亡或受傷人數創下歷史新高。

法新社報導，這家慈善組織援引聯合國數據表示，去年全球約有1.2萬名兒童在衝突中被殺害或受傷。這是自2006年開始統計以來最高的數字，比2020年增加42%。

過去，戰區兒童更可能因營養不良、疾病或醫療系統崩潰而死亡。

然而「救助兒童會」指出，隨著加薩、蘇丹與烏克蘭等衝突不斷在都市地區擴大，醫院、學校與住宅區遭到炸彈與無人機攻擊，讓兒童愈來愈常被捲入其中。

報告指出，2024年戰區中超過70%兒童傷亡是由飛彈、手榴彈等爆炸性武器造成，高於2020至2024年的平均值59%。

「救助兒童會」衝突與人道倡議高級顧問斯特里申內茨（Narmina Strishenets）說：「世界正目睹童年蓄意被毀滅，且證據無可否認。」

「在今日戰爭中，兒童付出最高的代價…飛彈落在孩子睡覺、玩耍和學習的地方，把應是最安全的地方，如住宅與學校，變成了死亡陷阱。」

兒科急診醫師、兒童爆炸傷害合作計畫共同創辦人里夫利（Paul Reavley）表示：「兒童比成人更易受到爆炸性武器的傷害。」

2024年造成兒童傷亡最多的衝突包括，加薩與被占領的約旦河西岸、蘇丹、緬甸、烏克蘭與敘利亞。

報告指出，近年來對兒童最致命的衝突發生在加薩。以色列在2023年10月遭哈瑪斯襲擊後發動戰爭，迄今已有2萬名兒童在加薩死亡。

衝突 爆炸 死亡
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

以色列空襲加薩釀27死　以哈互控違反停火協議

誰願為川普效力？加薩計畫疑點多 英媒：史上最怪

闖關成功！安理會通過美版加薩20點計畫 川普讚「最重大決議」

以色列再收到遺體 哈瑪斯聲稱為2014年陣亡軍官

相關新聞

醫院學校成戰爭攻擊目標　全球兒童死傷2006年來新高

總部位於英國的「救助兒童會」（Save the Children）今天報告指出，由於戰爭愈來愈集中於都市地區，爆炸性武器...

買了輝達GPU卻無電可用 南韓AI能源危機敲響台灣警鐘

南韓AI崛起，買進大量輝達高階GPU，卻因電力短缺難以發揮。核電政策搖擺、再生能源成本高、電網建設遲緩，專家警告科技與產業恐外流。台灣面臨相似挑戰，AI時代能源結構能否跟上？訂閱解鎖深度分析，掌握AI與電力的關鍵戰略。

以色列空襲加薩釀27死　以哈互控違反停火協議

加薩走廊官員表示，以色列今天對加薩（Gaza）發動空襲，造成27人死亡。與此同時，以色列與巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Ham...

美國駐聯合國副大使提名人：擬制止中共強加敘事

美國聯邦參議院外交委員會19日舉行任命聽證會，原任美國國務院發言人、美國駐聯合國副大使提名人布魯斯（Tammy Bruc...

日本社會狂貼老害標籤 令和中年人成為最衰的一代？

日本進入40歲以上人口過半的「超中年社會」，然而令和時代的中高齡人士多半過著沒有威嚴的日子，動輒被貼「老害」、「不工作大叔」等標籤。他們沒享受到終身雇用的保障，只有工作時間拉長，又在數位領域被Z世代比下去，常擔心言行會不會構成職場騷擾，有日本學者稱他們是「新世代型中高齡」。

安倍遇刺案凶嫌妹出庭 曝冷血母日常嘆「披母親外皮的信徒」

日本奈良地方法院審理前日相安倍晉三遇刺身亡案，11月19日舉行第9次公審，辯方傳喚凶嫌山上徹也的妹妹出庭作證。她表示，母親沉迷於...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。