美國駐聯合國副大使提名人：擬制止中共強加敘事
美國聯邦參議院外交委員會19日舉行任命聽證會，原任美國國務院發言人、美國駐聯合國副大使提名人布魯斯（Tammy Bruce）表示，她若獲得任命，將制止中國在聯合國加入中國共產黨敘事的企圖。
參院外交委員會19日舉行任命聽證會，布魯斯在書面證詞中表示，美國不支持聯合國的會員國利用聯合國作為其政策外包的平台；布魯斯表示，這也不是聯合國成立的目的。
布魯斯表示，她若獲得任命，將致力於制止中國企圖在聯合國和廣泛的多國系統中加入中共的敘事；布魯斯說，她會與美國的夥伴合作，反對中國企圖以其他國家和美國的利益為代價，來推動他們自己的經濟、政治和安全利益。
布魯斯也說，多邊組織必須謹記它們的存在並非成為全球的管理機構，是其會員國的主權必須勝出。
