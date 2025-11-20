聽新聞
0:00 / 0:00

無畏泡沫說 輝達助攻 Brookfield啟動千億美元計畫 全面布局AI價值鏈

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電
全球最大基建投資機構Brookfield資產管理公司啟動1,000億美元AI基建計畫，全面布局AI價值鏈。路透
全球最大基建投資機構Brookfield資產管理公司啟動1,000億美元AI基建計畫，全面布局AI價值鏈。路透

Brookfield資產管理公司19日宣布啟動規模1,000億美元的人工智慧（AI）基建計畫，其中包含成立一檔100億美元的Brookfield人工智慧基礎建設基金（BAIIF）。

Brookfield表示，BAIIF基金的目標是募集100億美元股權承諾，該公司將利用該基金，以及來自共同投資和債務融資的額外資金，打造並取得多達1,000億美元的AI基礎建設資產。BAIIF目前已自輝達（Nvidia）、科威特主權財富基金（KIA）和本身資產負債表，籌得50億美元。

Brookfield預計將資金布署在AI價值鏈的所有環節，包含能源、土地、資料中心和半導體製造，多數資金將用於在未開發的土地上進行建設。

BAIIF則將聚焦於投資支撐AI運作的實體基礎設施資產，並優先布局信用可靠度高、具契約保障現金流的交易對象。該基金10月已和美國燃料電池製造商Bloom Energy簽訂50億美元框架協議，為資料中心安裝多達1GW（百萬瓩）的供電設備。

Brookfield也已和法國與瑞典政府建立合作關係，為這兩個國家打造專屬且安全的AI基建。

Brookfield為全球最大基建投資機構，管理資產超過1兆美元，迄今已在全球投資逾1,000億美元於數位基礎設施和乾淨能源。Brookfield預估，未來十年驅動AI的基礎設施建設成本將達7兆美元。

資產 基礎設施 基礎建設
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

熱錢續流出 新台幣連7貶收31.254元

市場憂心AI泡沫關注輝達財報 亞股跌多漲少

驚人轉變！彭博：北京清華AI專利數量 超過哈佛等美國4校總和

台積電洩密案涉美方、輝達利益？ 前工程師曝多方關係：恐很棘手

相關新聞

影／COP30談判進入深水區 環團盼要有氣候金融正義

第30屆聯合國年度氣候峰會於巴西時間上周一（11月10日）開幕，並將於本周五閉幕，本周進入各國談判的深水區，無論是化石燃...

沙國承諾投資美1兆美元 川普投桃報李怒嗆美記者

美國總統川普十八日在白宮會晤沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德．沙爾曼，表示兩國將達成協議讓沙國購買Ｆ–３５戰機，沙爾曼則稱會提高...

打臉川普與強生！美兩院壓倒性通過 強制公開艾普斯坦案

美國聯邦參眾議院十八日幾乎無異議通過法案，強制司法部卅天內公布「淫魔」富豪艾普斯坦案相關檔案，法案美東時間十九日送交總統...

追求陸美女教授 哈佛前校長找「淫魔」當軍師

哈佛大學學生報「哈佛紅報」十七日揭發前校長桑默斯與已故淫魔富豪艾普斯坦密集電郵往來內容，包括桑默斯把艾普斯坦當成「軍師」...

上合開發銀行 大陸國務院總理李強促盡速設立

大陸國務院總理李強十八日在莫斯科舉行的上合組織首腦峰會上喊話指，中方願與各成員國通力協作，盡快建成上合組織開發銀行，並推...

中荷爭端降溫 荷蘭中止對安世半導體行政干預

大陸與荷蘭就解決安世半導體的爭端邁出關鍵一步，荷蘭政府昨中止對安世半導體的干預。對此，安世母公司聞泰科技回應稱，因荷蘭企...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。