教宗獲美州長贈家鄉芝加哥釀造啤酒 以其暱稱為名

中央社／ 梵蒂岡19日綜合外電報導

教宗良十四世（Pope Leo XIV）今天收到來訪的美國伊利諾州州長普里茨克贈送該州最大城芝加哥的1家啤酒廠釀造的4罐啤酒。身為首位美國籍教宗的良十四世正是來自芝加哥。

路透社報導，普里茨克（JB Pritzker）將這4罐美式輕艾爾酒（mild ale）交到教宗手中，並暗示他可能會喜歡喝家鄉釀造的啤酒。

良十四世接下啤酒後放在桌上，並表示：「我們會把這放進冰箱。」

民主黨籍的普里茨克自2019年起擔任伊利諾州州長，他尚未說明為何出現在梵蒂岡。不過，外國官員若來到義大利首都羅馬，通常會到梵蒂岡見教宗一面。

普里茨克贈送的啤酒是芝加哥北部的燃燒荊棘啤酒廠（Burning Bush Brewery）推出的新產品，名為「這教宗」（Da Pope），這是芝加哥人為良十四世取得暱稱。

而「這教宗」的稱呼則是模仿職業美式足球NFL芝加哥熊隊（Chicago Bears）的綽號「這熊」（DaBears），源自美國喜劇電視節目「週六夜現場」（Saturday Night Live）的1齣知名短劇。

教廷尚未就教宗是否打算品嚐這款啤酒發表評論。

教宗 芝加哥 良十四世
