印尼塞梅魯火山噴發 當局提升警戒至最高層級
印尼爪哇島（Java）東部的塞梅魯火山（Mount Semeru）今天噴發，火山灰和氣體直衝天際達數公里，迫使官員將警戒層級提升至最高。
法新社報導，印尼地質機構負責人穆罕默德（Muhammad Wafid）表示，當地時間下午2時13分（格林威治標準時間7時13分），位於熱門觀光勝地峇里島（Bali）西方約310公里的塞梅魯火山爆發，噴出火山碎屑流。
穆罕默德在聲明中表示：「建議民眾不要在塞梅魯火山口或山頂8公里範圍內活動，以防遭飛落的石頭擊中。」
印尼國家災害應變總署表示，火山灰柱高達13公里。該機構發言人指出，火山附近至少已有300名村民撤離到兩處臨時收容所。目前並未傳出人員傷亡。
峇里島恩古拉萊機場（Ngurah Rai Airport）當局表示，目前航班運作一切正常。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言