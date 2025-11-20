印尼塞梅魯火山噴發 當局提升警戒至最高層級

中央社／ 印尼泗水19日綜合外電報導

印尼爪哇島（Java）東部的塞梅魯火山（Mount Semeru）今天噴發，火山灰和氣體直衝天際達數公里，迫使官員將警戒層級提升至最高。

法新社報導，印尼地質機構負責人穆罕默德（Muhammad Wafid）表示，當地時間下午2時13分（格林威治標準時間7時13分），位於熱門觀光勝地峇里島（Bali）西方約310公里的塞梅魯火山爆發，噴出火山碎屑流。

穆罕默德在聲明中表示：「建議民眾不要在塞梅魯火山口或山頂8公里範圍內活動，以防遭飛落的石頭擊中。」

印尼國家災害應變總署表示，火山灰柱高達13公里。該機構發言人指出，火山附近至少已有300名村民撤離到兩處臨時收容所。目前並未傳出人員傷亡。

峇里島恩古拉萊機場（Ngurah Rai Airport）當局表示，目前航班運作一切正常。

