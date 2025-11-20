沙國承諾投資美1兆美元 川普投桃報李怒嗆美記者

美國總統川普十八日在白宮會晤沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德．沙爾曼，表示兩國將達成協議讓沙國購買Ｆ–３５戰機，沙爾曼則稱會提高對美國投資至近一兆美元。對媒體提問沙國異議記者哈紹吉遇害案，川普斥責記者並聲援沙爾曼。

川普給予沙爾曼國是訪問的外交接待禮遇。這是自二○一八年華盛頓郵報特約記者哈紹吉遭到殺害之後，沙爾曼首訪白宮。他據信下令暗殺哈紹吉，但從未承認。

兩人在橢圓辦公室受訪時，美國廣播公司（ＡＢＣ）記者布魯斯尖銳提問幾項敏感議題，先是問川普的家族企業與沙烏地人的生意往來，兩者是否存在利益衝突。接著，她就哈紹吉遇害案詢問沙爾曼，美國情報部門認為該案是他主謀，九一一事件家屬對沙爾曼出現在橢圓辦公室感到憤怒，「美國人為何該信任您？」

沙爾曼說，聽聞有人無故或因為非法手段喪命，他和沙國感到很痛苦，哈紹吉之死是很大錯誤，沙國已採取正確步驟進行調查，也盡力讓這類情事不再發生。川普則憤怒插話說，ＡＢＣ是假新聞、最爛媒體之一，還厲聲指責布魯斯「不必用問這種問題來讓我們的客人難堪」，並稱哈紹吉是具爭議性人物，很多人不喜歡。

其後布魯斯問及「淫魔」艾普斯坦議題時，川普再動怒回嗆「我不在意問題本身，我介意的是妳的態度。我認為妳是糟糕透頂記者」。川普說，他與艾普斯坦毫無瓜葛，重申這樁醜聞是場「騙局」，ＡＢＣ這家「爛公司」是共犯之一。川普還敦促美國監管機構研議撤銷ＡＢＣ執照，更指著布魯斯說「不准再問了」。

川普也提到，沙爾曼已同意投資美國六千億美元，可能提高到一兆美元。沙爾曼隨即表達加碼意願，表示近日將正式宣布投資金額提高至近一兆美元。

另，川普會晤沙爾曼前已搶先宣布美國會出售Ｆ–３５匿蹤戰機給沙國，川普十八日沒有改口。川普說，美國對沙出售的Ｆ–３５，將與以色列擁有的Ｆ–３５等級相同，沙以都是美國盟友，都有資格取得最好戰機。

社群媒體十八日才曝光另一起川普與記者的衝突。彭博記者盧西十四日問川普，若艾普斯坦檔案裡沒任何能構成罪證的內容，為何不公布，川普則指著她說「安靜。安靜點，小豬」。