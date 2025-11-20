打臉川普與強生！美兩院壓倒性通過 強制公開艾普斯坦案

美國聯邦參眾議院十八日幾乎無異議通過法案，強制司法部卅天內公布「淫魔」富豪艾普斯坦案相關檔案，法案美東時間十九日送交總統川普簽署。

該法案十八日在眾院以四二七票對一票壓倒性通過。參院民主黨領袖舒默提出動議，法案從眾院送達參院後視為已通過，獲得參議員一致認同。參院共和黨領袖熊恩說，預訂十九日交由川普簽署。舒默提醒川普，一旦該法案成為法律，不要選擇性公布檔案，否則公眾一眼就能看透，對川普將更不信任。

熊恩也說，他與眾院議長強生和白宮談過，結論是要盡快公布檔案。強生過去呼應川普，反對該法案，稱這是民主黨人的「政治噱頭」，要求熊恩修改法案，改為以匿名方式保護艾普斯坦的受害人，但最終妥協。

強生說，鑒於投反對票將招致政治反彈，他不得不支持這項他認為漏洞百出的法案。

華爾街日報報導，眾院投票期間，旁聽席的數十名艾普斯坦案受害者及親屬互相擁抱，結果公布後眾人歡呼鼓掌。唯一反對的是共和黨籍路易斯安納州眾議員希金斯，他在社群媒體說該法案措辭「揭露並傷害數千名無辜人士，包括證人、提供不在場證明的人、親屬等」。

川普先前大力反對這項法案，被批評者質疑試圖隱瞞檔案中對他不利的內容。眾院十二日公布艾普斯坦電郵，當中暗示川普可能知悉艾普斯坦性虐未成年少女，使得外界再度對川普與艾普斯坦的關係產生疑問。在黨內和民意壓力下，川普已表示若國會通過該法案就將簽署。

路透十四至十七日的民調顯示，川普整體支持率已較十一月初下滑兩個百分點來到百分之卅八，是一月回任以來新低，民眾不滿他處理生活成本和艾普斯坦案的做法。該民調以線上方式抽樣調查一○一七名成年人，誤差約正負三個百分點。

僅兩成受訪者認同川普處理艾普斯坦案的方式，共和黨人也只有四成四肯定。約七成受訪者認為政府隱瞞關於艾普斯坦媒介買春的客戶資訊，其中民主黨人達八成七，共和黨人六成。另外，六成五受訪者不滿川普在生活成本方面的表現，共和黨人每三人有一人。

艾普斯坦案也已使共和黨出現分歧，甚至讓川普與「讓美國再次偉大」陣營部分要角公開決裂，包括力挺公布完整檔案的共和黨眾議員格林。格林十八日與艾普斯坦部分受害者站在國會外說，「我們努力對抗世上最有權人物，甚至包括美國總統，才讓這項表決發生」。