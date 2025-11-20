上合開發銀行 大陸國務院總理李強促盡速設立

大陸國務院總理李強十八日在莫斯科舉行的上合組織首腦峰會上喊話指，中方願與各成員國通力協作，盡快建成上合組織開發銀行，並推動國際社會一道堅持多邊主義。

上海合作組織成員國政府首腦（總理）理事會第廿四次會議十八日在莫斯科舉行，根據會後發布的聯合公報，與會各方支持在上合組織框架內加速建立專案融資保障機制。為落實成立上合組織開發銀行的決議，各相關成員國將就該金融機構運作等一系列問題加快「專家層面諮詢」。

上合組織秘書長葉爾梅克巴耶夫表示，為上合組織成員國提供富有吸引力的條件、制度和優惠待遇，落實有關各方關於成立上合組織開發銀行的決議，引入商業銀行參與上合組織金融合作，將有助於取得更顯著的務實成果。

大陸十多年前就提出創建上合組織開發銀行，在今年九月上合組織天津峰會期間，各成員國終於就成立該機構達成共識。上合開發銀行重點為能源和交通基礎設施等大型經濟合作項目提供融資，分析認為，該機構的設立將展示北京日漸提升的影響力。

李強在莫斯科期間，除與俄國總統普亭會晤，也於十八日下午會見了蒙古總理贊登沙特爾。李強表示，願同蒙方進一步擴大貿易規模，加強礦產能源、基礎建設、互聯互通等傳統領域合作，並共同推動環阿爾泰山次區域國際合作。所謂「環阿爾泰山次區域」包含阿爾泰山脈周邊中、俄、哈、蒙四國六方的交界地區，具有豐沛的旅遊與礦產資源，也是大陸「一帶一路」重要合作區，大陸近年積極在該處推動區域經濟合作。

另，路透昨引述知情人士消息報導，俄羅斯液化天然氣生產商諾瓦泰克公司自今年八月以來，已將「北極液化天然氣二號」計畫中，受到美國和歐盟制裁的天然氣價格大砍三至四成，成功售予大陸買家。據報導，該公司由普亭最親密盟友共同持有。