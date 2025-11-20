聽新聞
0:00 / 0:00

上合開發銀行 大陸國務院總理李強促盡速設立

聯合報／ 記者陳宥菘／綜合報導

大陸國務院總理李強十八日在莫斯科舉行的上合組織首腦峰會上喊話指，中方願與各成員國通力協作，盡快建成上合組織開發銀行，並推動國際社會一道堅持多邊主義。

上海合作組織成員國政府首腦（總理）理事會第廿四次會議十八日在莫斯科舉行，根據會後發布的聯合公報，與會各方支持在上合組織框架內加速建立專案融資保障機制。為落實成立上合組織開發銀行的決議，各相關成員國將就該金融機構運作等一系列問題加快「專家層面諮詢」。

上合組織秘書長葉爾梅克巴耶夫表示，為上合組織成員國提供富有吸引力的條件、制度和優惠待遇，落實有關各方關於成立上合組織開發銀行的決議，引入商業銀行參與上合組織金融合作，將有助於取得更顯著的務實成果。

大陸十多年前就提出創建上合組織開發銀行，在今年九月上合組織天津峰會期間，各成員國終於就成立該機構達成共識。上合開發銀行重點為能源和交通基礎設施等大型經濟合作項目提供融資，分析認為，該機構的設立將展示北京日漸提升的影響力。

李強在莫斯科期間，除與俄國總統普亭會晤，也於十八日下午會見了蒙古總理贊登沙特爾。李強表示，願同蒙方進一步擴大貿易規模，加強礦產能源、基礎建設、互聯互通等傳統領域合作，並共同推動環阿爾泰山次區域國際合作。所謂「環阿爾泰山次區域」包含阿爾泰山脈周邊中、俄、哈、蒙四國六方的交界地區，具有豐沛的旅遊與礦產資源，也是大陸「一帶一路」重要合作區，大陸近年積極在該處推動區域經濟合作。

另，路透昨引述知情人士消息報導，俄羅斯液化天然氣生產商諾瓦泰克公司自今年八月以來，已將「北極液化天然氣二號」計畫中，受到美國和歐盟制裁的天然氣價格大砍三至四成，成功售予大陸買家。據報導，該公司由普亭最親密盟友共同持有。

李強 莫斯科 普亭
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

「踩到台灣問題這條老虎尾巴」！日政府內部想法曝 被爆缺乏對中管道

與俄做生意國家最高課500%關稅！川普「最強烈表態」支持切斷普亭金源

影／俄國總統普亭「右手腫脹凸青筋」照片掀熱議 外界再傳健康亮紅燈

澳洲總理艾班尼斯證實：李強明年將赴訪

相關新聞

影／COP30談判進入深水區 環團盼要有氣候金融正義

第30屆聯合國年度氣候峰會於巴西時間上周一（11月10日）開幕，並將於本周五閉幕，本周進入各國談判的深水區，無論是化石燃...

沙國承諾投資美1兆美元 川普投桃報李怒嗆美記者

美國總統川普十八日在白宮會晤沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德．沙爾曼，表示兩國將達成協議讓沙國購買Ｆ–３５戰機，沙爾曼則稱會提高...

打臉川普與強生！美兩院壓倒性通過 強制公開艾普斯坦案

美國聯邦參眾議院十八日幾乎無異議通過法案，強制司法部卅天內公布「淫魔」富豪艾普斯坦案相關檔案，法案美東時間十九日送交總統...

追求陸美女教授 哈佛前校長找「淫魔」當軍師

哈佛大學學生報「哈佛紅報」十七日揭發前校長桑默斯與已故淫魔富豪艾普斯坦密集電郵往來內容，包括桑默斯把艾普斯坦當成「軍師」...

上合開發銀行 大陸國務院總理李強促盡速設立

大陸國務院總理李強十八日在莫斯科舉行的上合組織首腦峰會上喊話指，中方願與各成員國通力協作，盡快建成上合組織開發銀行，並推...

中荷爭端降溫 荷蘭中止對安世半導體行政干預

大陸與荷蘭就解決安世半導體的爭端邁出關鍵一步，荷蘭政府昨中止對安世半導體的干預。對此，安世母公司聞泰科技回應稱，因荷蘭企...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。