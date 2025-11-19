快訊

美國國會建議台灣挹注「第三國」強化嚇阻力 專家：為分擔美軍投資

安倍遇刺案凶嫌妹出庭 曝冷血母日常嘆「披母親外皮的信徒」

中央社／ 東京19日專電
2022年日本民眾在前首相安倍晉三被槍擊的地點獻花哀悼。（美聯社）
2022年日本民眾在前首相安倍晉三被槍擊的地點獻花哀悼。（美聯社）

日本奈良地方法院審理前日相安倍晉三遇刺身亡案，今天舉行第9次公審，辯方傳喚凶嫌山上徹也的妹妹出庭作證。她表示，母親沉迷於統一教，是「披著母親外皮的信徒」，使得自己長年受苦，並稱「如果能（向教會）報復，也許我會那麼做」。

45歲的山上徹也涉嫌在2022年於奈良市槍殺正在發表輔選演說的安倍，被依5項罪名問罪。安倍當時經過搶救後仍不治，享年67歲。

日本經濟新聞報導，根據山上妹妹的證詞，母親於1991年至1998年間，陸續向舊統一教（現稱世界和平統一家庭聯合會）捐款總計超過1億日圓（約新台幣2000萬元），並在2002年破產。

她表示，母親因為把錢都捐給教會，多次向她要錢，理由包括要前往韓國的教團總部。妹妹形容，母親「就是披著母親外皮的統一教會信徒」。

她說，母親平時待她十分冷淡，但是開口要錢時就會表現特別親近，讓她無法拒絕，令她既憤怒又痛苦。她哽咽表示，「因為還是母親的臉，我無法狠下心拒絕」。

妹妹作證表示，與母親同住、在家中最反對統一教會的大哥2015年自殺。葬禮上，山上徹也整晚守在遺體旁邊，邊哭邊說「都是我的錯」。在此之後，直到暗殺事件發生前，山上與家人幾乎不再聯絡。

妹妹強調，她的家人「是被統一教會摧毀的受害者」。當檢方問她「是否想過要對教會復仇」時，她回答「比起復仇，我只是不想再有任何牽連」。但她隨後又補充說，「如果能報復，也許我會那麼做」。

談到安倍晉三遭到刺殺，妹妹作證稱「不覺得奇怪」。她表示，同樣是信徒的阿姨曾把安倍向教會致意的影片傳給她，也多次要求她在選舉時投給自民黨，因此她一直認為安倍與統一教會存在一定程度的關係。

山上徹也目前已承認殺人罪的起訴內容，主要爭議點在於量刑。有待釐清的包括，他對於統一教會的怨恨是否足以成為動機，以及他最終為何選擇安倍作為攻擊目標等。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

母親 安倍晉三 妹妹 自民黨 日本
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

日中僵持！親信爆料日相高市早苗「私下認了1事」 幕僚自責準備不周

繼承安倍遺志！ 高市早苗傳密謀耶誕節後閃電參拜靖國神社

美退將：中國壓迫所有台灣友人 逼高市道出安倍憂心

安倍遇刺案凶嫌母親出庭 稱捐錢比孩子升學重要

相關新聞

澤倫斯基訪土爭支持 俄國空襲烏克蘭西部至少25死

美聯社19日報導，烏克蘭當局當天說，俄羅斯夜間向烏國西部城市特諾皮爾的大規模無人機和飛彈攻擊，造成3名孩童等至少25人死...

安倍遇刺案凶嫌妹出庭 曝冷血母日常嘆「披母親外皮的信徒」

日本奈良地方法院審理前日相安倍晉三遇刺身亡案，今天舉行第9次公審，辯方傳喚凶嫌山上徹也的妹妹出庭作證。她表示，母親沉迷於...

疑多次聯繫大陸政府 美國公民涉嫌向北京提供情報在德國受審

檢方表示，嫌疑人馬丁·D.（Martin D.）於2017年至2023年間為美國國防部的一家承包商工作, 工作內容包括自2020年起...

英防相：「軍事選項」就緒 因應俄羅斯間諜船威脅

俄羅斯間諜船「琥珀號」（Yantar）以雷射照射執行監視任務的英國空軍飛行員之後，英國國防大臣希利（John Heale...

波蘭指控俄羅斯破壞鐵路 關閉境內最後1處俄領事館

俄羅斯遭指控策劃本週稍早在波蘭發生的鐵路破壞行動後，波蘭今天宣布，將關閉俄羅斯在北部港口城市格但斯克（Gdansk）設立...

中國不忍了！再禁日本水產品全面抵制

中國對日本的反制，在今天11月19日正式透過外交管道發出通知：全面停止進口日本水產品。根據日本政府的說法，中國給出的理由是「評估福島第一核電廠儲存的處理水監測結果」，但以目前中日外交衝突來看，都認為是因應先前高市早苗的「存立危機事態」說法，中方所祭出的外交施壓手段。實際上原本今年11月初，中國就已經重新開放進口部份地區的日本水產品，糾結已久的核處理水問題暫時緩解，沒想到開放進口後沒多久再次關閉，也還不曉得何時有機會解封。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。