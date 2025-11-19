英防相：「軍事選項」就緒 因應俄羅斯間諜船威脅
俄羅斯間諜船「琥珀號」（Yantar）以雷射照射執行監視任務的英國空軍飛行員之後，英國國防大臣希利（John Healey）今天表示，如果俄方間諜船構成威脅，英方已準備好「軍事選項」。
路透社報導，英國皇家海軍與皇家空軍例行對潛在的國安威脅進行跟蹤，而自俄羅斯在2022年入侵烏克蘭以來，針對俄羅斯船艦與潛艦的監視任務變得更頻繁。
希利表示，以雷射照射皇家空軍飛行員「極其危險」，而英國已準備根據「琥珀號」的下一步動向做出反應。
他說：「若琥珀號改變航向，我們已準備好軍事選項。」
希利指出，琥珀號是一艘專為情報蒐集與海底電纜繪製而設計的船艦，目前位於蘇格蘭北方、英國水域邊緣。
他說：「這是琥珀號首次對英國皇家空軍採取這種行動。我們極為重視。」
「我已改變海軍的交戰規則，以便在琥珀號進入我們較廣泛的水域時，能更加密切地跟蹤與監視其動向。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言