波蘭指控俄羅斯破壞鐵路 關閉境內最後1處俄領事館

中央社／ 華沙19日綜合外電報導
圖為波蘭外交部長席科斯基（Radoslaw Sikorski）。歐新社
俄羅斯遭指控策劃本週稍早在波蘭發生的鐵路破壞行動後，波蘭今天宣布，將關閉俄羅斯在北部港口城市格但斯克（Gdansk）設立的領事館。

路透社報導，俄羅斯在格但斯克設立的領事館是俄國目前在波蘭最後一個領事館，此舉將使俄羅斯駐華沙大使館成為莫斯科在波蘭唯一的外交機構。

波蘭外交部長席科斯基（Radoslaw Sikorski）今天向媒體表示：「我已決定撤銷俄羅斯領事館在格但斯克的運作許可。」

波蘭官員指控俄羅斯派遣兩名烏克蘭人，破壞盧布林（Lublin）到華沙鐵路部分路段，造成軌道損毀。

席科斯基形容這是「國家恐怖主義行為」，不過克里姆林宮否認相關指控，並反批波蘭有「恐俄症」。

俄羅斯外交部則表示，將採取報復措施。

根據俄國國營媒體報導，俄羅斯外交部發言人沙卡洛娃（Maria Zakharova）表示：「作為回應措施，俄羅斯將縮減波蘭在俄國的外交及領事機構規模。」

自2022年俄羅斯入侵烏克蘭以來，莫斯科與華沙關係急劇惡化，波蘭收容了數十萬名烏克蘭難民，也成為西方軍援基輔的主要通道。

俄羅斯 波蘭 外交部
