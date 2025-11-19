因應混合戰威脅 義大利主張設立5000人新部隊

快訊

中央社／ 羅馬18日綜合外電報導

義大利國防部長克羅塞托（Guido Crosetto）今天在一份戰略報告中說，義大利亟需成立一支結合民間與軍方、規模達5000人的新部隊，以因應混合戰爭威脅。

路透社報導，近期歐洲境內可疑事件激增，使各國政府高度戒備，引發外界質疑歐洲容易受到俄羅斯藉由軍事與非軍事手段發動混合攻擊。

克羅塞托在報告中寫道：「有必要以明確的工具，在短時間內發展具預測性及適應力的應對能力，目標在於預防、嚇阻並防禦混合攻擊。」

他說，這個新部隊必須「全年無休、全天候」運作，初期可編制1200至1500人，之後逐步擴編至5000人。

克羅塞托還說，義大利在能源基礎設施、機場等關鍵領域正面臨混合戰爭威脅，應設立專門中心「打擊認知戰領域中的假消息與敵對行動」。

這份報告昨天在義大利總統馬達雷拉（SergioMattarella）主持的高層國防會談中討論，馬達雷拉總統辦公室表示，會談「討論來自俄羅斯及其他敵對外國勢力的混合威脅，這些威脅被視為對歐洲、義大利安全以及民主進程完整性的複雜挑戰」。

義大利 國防部
相關新聞

中國不忍了！再禁日本水產品全面抵制

中國對日本的反制，在今天11月19日正式透過外交管道發出通知：全面停止進口日本水產品。根據日本政府的說法，中國給出的理由是「評估福島第一核電廠儲存的處理水監測結果」，但以目前中日外交衝突來看，都認為是因應先前高市早苗的「存立危機事態」說法，中方所祭出的外交施壓手段。實際上原本今年11月初，中國就已經重新開放進口部份地區的日本水產品，糾結已久的核處理水問題暫時緩解，沒想到開放進口後沒多久再次關閉，也還不曉得何時有機會解封。

誰願為川普效力？加薩計畫疑點多 英媒：史上最怪

聯合國安理會17日通過計畫，支持美國總統川普所提20點加薩和平計畫，授權部署國際維穩部隊並建立過渡治理機構「和平委員會」...

國會美中委員會報告：解放軍潛在攻台3時間點 最快2027

美中經濟暨安全檢討委員會(US-China Economic and Security Review Commissio...

南韓拚當全球第四大軍火出口國 總統親赴阿聯爭取150億武器大單

南韓正加強接觸中東買家，爭取在阿拉伯聯合大公國（UAE）取得價值規模達150億美元的武器合約，期望在成功讓軍工業務立足歐...

英國軍情五處示警 中國間諜假冒獵頭滲透國會

英國情報單位軍情五處（MI5）週二（11月18日）向英國議員發布間諜警報，稱中國國家安全部以獵人頭或空殼公司的假身份與英國人士接觸，以此建立人脈，企圖獲取資訊。

CNN：中國富豪躲資金外流限制 透過犯毒集團在賭城洗錢

有線電視新聞網(CNN)18日調查報導指出，中國2016年展開打貪行動，限縮資金外流，需要大筆資金購買房地產、豪車或巨額...

