WHO歐洲區警告AI醫療應用日增 亟需加強防護措施

世界衛生組織（WHO）歐洲區今天發布報告警告，隨著人工智慧（AI）在醫療領域的應用日益增加，各國必須強化法律與倫理防護措施，以保障病患與醫療人員的權益。

法新社報導，這份針對歐洲區53個成員國中50國的調查報告指出，目前僅4國、約占8%，已制定專門的國家級醫療AI策略，另有7國正在研擬相關政策。

WHO歐洲區醫療系統主任阿佐帕迪-慕斯凱特（Natasha Azzopardi-Muscat）在聲明中表示：「我們正站在十字路口。AI要不是被用來改善人民健康、減輕已疲於奔命的醫療人力負擔、降低醫療成本，就是可能破壞病患安全、危及隱私，並加劇照護不平等。」

報告顯示，歐洲區近2/3國家已經使用AI輔助診斷，尤其應用於影像判讀與偵測；約半數國家也導入AI聊天機器人，用於病患互動與支援。

WHO呼籲各國務必因應AI可能帶來的「潛在風險」，包括「偏頗或低品質的輸出、過度依賴自動化、削弱臨床醫師技能、減少醫病互動，以及對弱勢族群造成不公平結果」等。

WHO歐洲區指出，法規進展難以追上科技腳步，且有高達86%的成員國認為「法律不確定性」是AI在醫療領域推展的主要障礙。

WHO歐洲區數據、人工智慧與數位健康顧問歐提茲（David Novillo Ortiz）指出：「若沒有明確的法律標準，臨床醫師可能不願依賴AI工具，而病患若發生問題也可能無明確途徑尋求救濟。」

WHO歐洲區強調，各國應明確界定責任歸屬、建立損害救濟機制，並確保AI系統在進入臨床使用前，必須通過安全性、公平性及實際效能的測試。