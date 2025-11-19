快訊

直播／贈藍營水泥鎢絲燈！黃國昌：兩黨共築合作藍圖 2026選出最強團隊

邱澤、許瑋甯迎4周年補辦婚禮！絕美婚紗曝光鬆口二胎計畫

直播／鄭黃會登場 鄭麗文：藍加白無疑是台灣主流最新民意

戴克辛須補稅176億泰銖 檢方擬上訴冒犯君主罪一案

中央社／ 曼谷19日專電

泰國最高法院昨天駁回泰國前總理戴克辛逃稅案上訴申請，下令他須繳付2006年出售新集團電信服務公司所產生的所得稅與罰金，共達176億泰銖。另外，泰國總檢察長將就戴克辛在冒犯君主罪中獲判無罪一案，提出上訴。

泰國前總理戴克辛（Thaksin Shinawatra）逃稅案再翻盤，泰國最高法院18日裁定戴克辛必須為2006年售出新集團（Shin Corporation）的電信服務公司AIS補繳稅款和罰金。

戴克辛2006年把AIS的大量股份出售給新加坡國營投資公司淡馬錫控股，當時因戴克辛家族未繳納任何交易所得稅引發大規模抗議，還有人批評戴克辛家族把通訊衛星等國家資產出售給外國政府，要求他下台。

泰國稅務官員2017年首次向戴克辛追討5億美元的稅金，之後此案件在不同法院反覆審理。據民族報（The Nation）等媒體報導，泰國最高法院18日要求戴克辛補繳高達176億泰銖（約新台幣169億元）的稅收與罰金。

另外，曼谷郵報（Bangkok Post）指出，泰國總檢察長伊提蓬（Ittiporn Kaewthip）將對戴克辛冒犯君主罪案件提出上訴，推翻2個多月前法院撤銷該指控的決定。

今年8月，戴克辛被控冒犯君主罪一案獲判無罪，解除他陷入困境的政治家族面臨的威脅。如今總檢察長伊提蓬將對此提出上訴，曼谷郵報社論表示，這樣的發展「令人質疑司法體系是否被用為政治工具」。

曼谷郵報今天在社論中，針對執法人員在解讀冒犯君主罪時採用哪些標準及如何執行提出質疑，並指出，過去幾年，冒犯君主罪因被用來控制和打擊政治對手而受批評。許多政治人士，其中不乏年輕人，都因這項罪名而被監禁。

社論寫道：「多年來，批評人士和立法者一直試圖修改這項法律以防堵漏洞，如降低過重的刑罰及修改導致法律條文被廣泛解讀的條款，但都以失敗告終。如今法院和執法部門對戴克辛冒犯君主罪一案的決定，更加印證了這些擔憂。」

社論指出，總檢察長伊提蓬需向大眾解釋，為何在法院宣告戴克辛無罪後，總檢察署仍決定繼續追究其冒犯君主罪，因「公眾需要了解司法是如何運作的」。

泰國 社論 曼谷
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

聯邦法院擋下德州國會選區重畫法 州長誓言上訴

好市多黑鑽卡泰國 Villa 4天9,499元起 再送8,000抵用券+早餐接送

好市多黑鑽卡超狂優惠 入住泰國豪華 Villa 送8,000元抵用券

嘉縣水上鄉鴿寮殺人 前男友二審仍判14年

相關新聞

誰願為川普效力？加薩計畫疑點多 英媒：史上最怪

聯合國安理會17日通過計畫，支持美國總統川普所提20點加薩和平計畫，授權部署國際維穩部隊並建立過渡治理機構「和平委員會」...

國會美中委員會報告：解放軍潛在攻台3時間點 最快2027

美中經濟暨安全檢討委員會(US-China Economic and Security Review Commissio...

南韓拚當全球第四大軍火出口國 總統親赴阿聯爭取150億武器大單

南韓正加強接觸中東買家，爭取在阿拉伯聯合大公國（UAE）取得價值規模達150億美元的武器合約，期望在成功讓軍工業務立足歐...

英國軍情五處示警 中國間諜假冒獵頭滲透國會

英國情報單位軍情五處（MI5）週二（11月18日）向英國議員發布間諜警報，稱中國國家安全部以獵人頭或空殼公司的假身份與英國人士接觸，以此建立人脈，企圖獲取資訊。

CNN：中國富豪躲資金外流限制 透過犯毒集團在賭城洗錢

有線電視新聞網(CNN)18日調查報導指出，中國2016年展開打貪行動，限縮資金外流，需要大筆資金購買房地產、豪車或巨額...

沙烏地對美投資1兆 川普與王儲笑開懷

沙烏地王儲薩勒曼訪美，且要投資美國1兆美元，美國總統川普接見他時相當高興！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。