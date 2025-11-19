川普拒出席G20峰會 主辦國南非：美國自己損失

快訊

中央社／ 約翰尼斯堡18日綜合外電報導

南非將在本週末主辦20國集團（G20）峰會，期望促成開發中國家債務減免，並因應全球不平等現況，而美國總統川普因對議程安排與南非意見相左，宣布不出席此次峰會。

20國集團峰會預定11月22至23日在約翰尼斯堡舉行，南非總統拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）會前告訴媒體說，美國缺席是「他們自己的損失」。

美國普遍退出多邊國際事務，影響了全球秩序。

美國是G20中最具影響力的成員之一。G20涵蓋全球85％的國內生產毛額（GDP）及約2/3人口，成員還包括歐盟與非洲聯盟（African Union）。

美國抵制這次G20峰會，與川普之前拒絕派官方代表出席在巴西舉行的氣候峰會COP30如出一轍。

南非將此次G20峰會主題設定為「團結、平等、永續」，重點是透過債務減免、融資措施來支持開發中國家因應氣候變遷所引發的災害。

這項主題被美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）在今年2月貼上「反美」標籤；而G20先前的一場部長級會議，盧比歐也缺席以對。

在美國缺席下，外界預料，中國國務院總理李強將倡議多邊主義。他在10月的亞洲區域峰會中表示：「經濟全球化與多邊化是不可逆轉的。」

G20峰會 美國 南非
