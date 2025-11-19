快訊

直播／贈藍營水泥鎢絲燈！黃國昌：兩黨共築合作藍圖 2026選出最強團隊

邱澤、許瑋甯迎4周年補辦婚禮！絕美婚紗曝光鬆口二胎計畫

直播／鄭黃會登場 鄭麗文：藍加白無疑是台灣主流最新民意

釜山高中生成醫療人球致死 韓急診醫療法修法引議

中央社／ 首爾19日綜合外電報導

韓國釜山有一名高中生在上個月出現抽搐症狀後，因找不到願意收治的醫院最後身亡，近期在韓國引起討論，不過大韓急診醫學會今天聲明，反對急診醫療法部分修正案。

根據韓聯社今天報導，在上個月20日，釜山有一名高中生出現抽搐症狀，後來在救護車上經歷1個小時仍找不到願意收治的醫院，釜山市內4家大型醫院急診皆以「難以提供小兒神經科後續診療」為由拒絕收治。

該名高中生一開始呼喚時還有反應，不過遭到踢皮球後最終不幸身亡。報導指出，醫療界部分人士質疑，患者已經是高中生，醫院用難以提供小兒神經科治療的拒收理由令人難以理解。

報導指出，近期韓國「醫療人球」悲劇不斷重複上演，韓國醫療界一致認為必須解決這類問題，不過也主張目前若「急診醫療法」修法反而會使得急診醫療體系變得更混亂。

大韓急診醫學會在今天發表聲明，反對由共同民主黨議員主導提出的「急診醫療法」部分修正案。

醫學會表示，若依照修正案，讓119救護隊員或119救護狀況管理中心有權直接指定收治醫院，可能會出現為數不多的急診醫療機構門前排滿救護車的怪象、面臨「救護空白」驚險局面，實際上危及患者生命。

報導指出，韓國在經歷住院醫師大罷工之後，多數住院醫師已回到工作崗位、醫政衝突逐漸平息，但「醫療人球」現象最近仍持續發生。

急診醫學會 釜山
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

急診醫恐更快流向醫美？ 修法增列手術資格 基層憂加劇人才流失

立院通過財劃法部分條文修正案 全面迎戰vs.全面迎合

台中龍井早產女嬰染腸病毒 併發重症就醫隔天死亡

MLB／2026年名人堂候選名單公布 秋信守成為韓國史上首位

相關新聞

誰願為川普效力？加薩計畫疑點多 英媒：史上最怪

聯合國安理會17日通過計畫，支持美國總統川普所提20點加薩和平計畫，授權部署國際維穩部隊並建立過渡治理機構「和平委員會」...

國會美中委員會報告：解放軍潛在攻台3時間點 最快2027

美中經濟暨安全檢討委員會(US-China Economic and Security Review Commissio...

南韓拚當全球第四大軍火出口國 總統親赴阿聯爭取150億武器大單

南韓正加強接觸中東買家，爭取在阿拉伯聯合大公國（UAE）取得價值規模達150億美元的武器合約，期望在成功讓軍工業務立足歐...

英國軍情五處示警 中國間諜假冒獵頭滲透國會

英國情報單位軍情五處（MI5）週二（11月18日）向英國議員發布間諜警報，稱中國國家安全部以獵人頭或空殼公司的假身份與英國人士接觸，以此建立人脈，企圖獲取資訊。

CNN：中國富豪躲資金外流限制 透過犯毒集團在賭城洗錢

有線電視新聞網(CNN)18日調查報導指出，中國2016年展開打貪行動，限縮資金外流，需要大筆資金購買房地產、豪車或巨額...

沙烏地對美投資1兆 川普與王儲笑開懷

沙烏地王儲薩勒曼訪美，且要投資美國1兆美元，美國總統川普接見他時相當高興！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。