南韓拚當全球第四大軍火出口國 總統親赴阿聯爭取150億武器大單

南韓正加強接觸中東買家，爭取在阿拉伯聯合大公國（UAE）取得價值規模達150億美元的武器合約，期望在成功讓軍工業務立足歐洲的基礎上，進一步鞏固南韓做可靠軍火供應國的聲譽。

南韓總統李在明18日飛往阿布達比，與阿聯總統舉行高峰會，此時正逢杜拜航空展期間，韓國航太工業（KAI）在其中展示KF-21戰鬥機。

在兩位元首會晤後，南韓總統辦公室表示，兩國同意在國防合作上推動共同研發、本地生產，以及向第三國出口的模式，「建立完整價值鏈，將提高我國（南韓）軍工業者拿下超過150億美元合約的機會」。

阿聯先前已對KF-21戰鬥機表達興趣。今年4月，阿聯空軍官員參觀了韓國航太工業的製造設施，其中一名指揮官甚至親自搭乘了原型機的試飛。

阿聯曾計劃採購美國F-35戰機，但在2021年中止協商，因美國要求阿聯從電信網路中移除華為設備，並採取其他措施以限制其阿聯與中國大陸的關係。

另一方面，俄羅斯聯合航空製造公司（United Aircraft）的Su-57E隱形戰機也是南韓戰鬥機的競爭者之一，但至今尚未取得出口訂單。

韓國航太工業資深副總裁車在炳（Cha Jae Byoung，音譯）表示：「我們看到包括阿聯在內的中東與非洲市場需求激增，因為我們的戰機在東南亞、南美與歐洲的穩定運作證明了可靠性。」

韓華航太（Hanwha Aerospace）也擴大在中東的布局，主管稍早透露正與沙烏地阿拉伯與阿聯商談可能的武器合作。韓華是俄烏戰爭、中東戰爭帶動地面武器需求激增的最大受惠者之一。過去五年，該公司股價因旗艦武器如K9自走砲的熱賣而飆升近30倍。

根據斯德哥爾摩國際和平研究所3月的報告，南韓目前為全球第10大武器出口國，並計劃在2027年攀升至全球第四名。