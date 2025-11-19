英國軍情五處示警 中國間諜假冒獵頭滲透國會

英國情報單位軍情五處（MI5）週二（11月18日）向英國議員發布間諜警報，稱中國國家安全部以獵人頭或空殼公司的假身份與英國人士接觸，以此建立人脈，企圖獲取資訊。

英國軍情五處先向上下兩議院院長發出警告，兩人隨後又將內容以加密信函轉達給議員。下議院議長霍伊爾（Lindsay Hoyle）在信中轉述軍情五處的發現指，有中國國安人士正利用領英（LinkedIn）「大規模接觸」英國議員，且這波行動「有針對性、規模廣泛」。

英國安全事務國務大臣賈維斯（Dan Jarvis）18日在聲明中強調，這些間諜行動的重點對象是「能接觸到議會和英國政府敏感資訊的人」。

軍情五處提及兩位註冊名分別為Amanda Qiu和Shirly Shen的用戶，發現這兩個帳號背後跟中國國家安全部有關。兩人的領英個人頁面主要以英文撰寫，其中Shirly Shen自稱是杭州一個「已幫助數百名學生來到中國」的實習聯盟共同創辦人，「歡迎世界各地的朋友加入我們，體驗神奇的中國之旅」。

根據英國軍情五處，中國情報人員試圖招募、吸收英國議員時，通常會邀請目標對象以「自由顧問」的身分撰寫地緣政治報告，或是提供企業職位；這些中方人士常要求提供「未公開、具時效性、敏感、未記載、內部資訊」，支付方式偏好現金或加密貨幣。

這是軍情五處自2022年以來首度再次向議會發布間諜警報，當時該機構點名華裔律師李貞駒（Christine Lee）是「中共代理人」，替中共中央統戰部工作，試圖藉由在英國捐款影響英國政治局勢。

針對軍情五處這次的警告，賈維斯聲明：「這一活動是外國勢力為謀取自身利益，企圖秘密且蓄意干涉我國主權事務，政府絕不容忍。」

中國駐倫敦大使館則駁斥這些指控「純屬捏造和惡意誹謗」，並警告英國不要進一步破壞雙邊關係，「敦促英方立即停止這種自導自演的虛假指控和自我吹噓的鬧劇」，並表示已向英國提出嚴正交涉。

間諜行動持續威脅英國國安

近期英國一起中國間諜案引發各界關注，但檢方9月卻撤銷起訴，遭野黨質疑首相斯塔默是為了改善對中關係而淡化國安風險；政府則否認干涉此案的相關指控。

英國軍情五處10月也曾警告，中國間諜會透過假求職廣告吸引英國專業人士提供資料，已有數千則可疑職缺出現在線上平台。軍情五處處長麥卡勒姆（Ken McCallum）在年度演說中更強調，中國間諜「每一天都對英國構成國安威脅」。

賈維斯表示，外交大臣已於11月6日向中國外長明確表達，任何破壞英國國安的行為都不會被容忍。英國也將投入1.7億英鎊強化公務體系的加密科技，以應對來自中國及其他國家的威脅。

