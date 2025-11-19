快訊

台積電洩密案涉美方、輝達利益？ 前工程師曝多方關係：恐很棘手

日中僵持！親信爆料日相高市早苗「私下認了1事」 幕僚自責準備不周

「老人住在自宅熟悉的家」其實很危險！專家籲及早做晚年居所規劃

英國軍情五處示警 中國間諜假冒獵頭滲透國會

德國之聲／ 德國之聲
圖／德國之聲
圖／德國之聲

英國情報單位軍情五處（MI5）週二（11月18日）向英國議員發布間諜警報，稱中國國家安全部以獵人頭或空殼公司的假身份與英國人士接觸，以此建立人脈，企圖獲取資訊。

英國軍情五處先向上下兩議院院長發出警告，兩人隨後又將內容以加密信函轉達給議員。下議院議長霍伊爾（Lindsay Hoyle）在信中轉述軍情五處的發現指，有中國國安人士正利用領英（LinkedIn）「大規模接觸」英國議員，且這波行動「有針對性、規模廣泛」。

英國安全事務國務大臣賈維斯（Dan Jarvis）18日在聲明中強調，這些間諜行動的重點對象是「能接觸到議會和英國政府敏感資訊的人」。

軍情五處提及兩位註冊名分別為Amanda Qiu和Shirly Shen的用戶，發現這兩個帳號背後跟中國國家安全部有關。兩人的領英個人頁面主要以英文撰寫，其中Shirly Shen自稱是杭州一個「已幫助數百名學生來到中國」的實習聯盟共同創辦人，「歡迎世界各地的朋友加入我們，體驗神奇的中國之旅」。

根據英國軍情五處，中國情報人員試圖招募、吸收英國議員時，通常會邀請目標對象以「自由顧問」的身分撰寫地緣政治報告，或是提供企業職位；這些中方人士常要求提供「未公開、具時效性、敏感、未記載、內部資訊」，支付方式偏好現金或加密貨幣。

這是軍情五處自2022年以來首度再次向議會發布間諜警報，當時該機構點名華裔律師李貞駒（Christine Lee）是「中共代理人」，替中共中央統戰部工作，試圖藉由在英國捐款影響英國政治局勢。

針對軍情五處這次的警告，賈維斯聲明：「這一活動是外國勢力為謀取自身利益，企圖秘密且蓄意干涉我國主權事務，政府絕不容忍。」

中國駐倫敦大使館則駁斥這些指控「純屬捏造和惡意誹謗」，並警告英國不要進一步破壞雙邊關係，「敦促英方立即停止這種自導自演的虛假指控和自我吹噓的鬧劇」，並表示已向英國提出嚴正交涉。

間諜行動持續威脅英國國安

近期英國一起中國間諜案引發各界關注，但檢方9月卻撤銷起訴，遭野黨質疑首相斯塔默是為了改善對中關係而淡化國安風險；政府則否認干涉此案的相關指控。

英國軍情五處10月也曾警告，中國間諜會透過假求職廣告吸引英國專業人士提供資料，已有數千則可疑職缺出現在線上平台。軍情五處處長麥卡勒姆（Ken McCallum）在年度演說中更強調，中國間諜「每一天都對英國構成國安威脅」。

賈維斯表示，外交大臣已於11月6日向中國外長明確表達，任何破壞英國國安的行為都不會被容忍。英國也將投入1.7億英鎊強化公務體系的加密科技，以應對來自中國及其他國家的威脅。

DW中文有Instagram！歡迎搜尋dw.chinese，看更多深入淺出的圖文與影音報導。

© 2025年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

本文章由德國之聲授權提供】

×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

相關新聞

南韓拚當全球第四大軍火出口國 總統親赴阿聯爭取150億武器大單

南韓正加強接觸中東買家，爭取在阿拉伯聯合大公國（UAE）取得價值規模達150億美元的武器合約，期望在成功讓軍工業務立足歐...

英國軍情五處示警 中國間諜假冒獵頭滲透國會

英國情報單位軍情五處（MI5）週二（11月18日）向英國議員發布間諜警報，稱中國國家安全部以獵人頭或空殼公司的假身份與英國人士接觸，以此建立人脈，企圖獲取資訊。

沙烏地對美投資1兆 川普與王儲笑開懷

沙烏地王儲薩勒曼訪美，且要投資美國1兆美元，美國總統川普接見他時相當高興！

多位白人牧師披民主黨戰袍 川普基督教鐵票會被撼動？

美國總統川普和共和黨靠白人基督徒的鐵票贏得2024年總統和國會選舉，但現在大約30名白人牧師、神學院學生和其他基督教領袖，將以民主黨身分投入2026年期中選舉，其中十多人已經宣布參選。他們說，川普只是利用基督徒，川普政府幾乎每天都在做違背信仰的事，民主黨能搶攻白人基督徒的選票嗎？

科技巨頭憂AI產能不足狂建資料中心 為何市場有疑慮？

美國科技巨頭未來幾年將投入數兆美元建立AI資料中心，甚至不惜大舉借貸，讓一些投資大戶憂心不已。他們說，未來的AI語言模型可能更有效率，不需要那麼多算力，而且現今的AI晶片將很快過時，資料中心的投資可能血本無歸。但另一派認為，科技巨頭的投資並非一步到位，將視市場需求調整，而AI市場仍看不到盡頭，現在就唱衰嫌太早。科技巨頭舉債投資資料中心的風險有多高？市場需要擔心嗎？

高市愛將小野田開砲：中國不爽就搞經濟脅迫…最後補一句「個人意見」

日本經濟安全保障擔當大臣小野田紀美，18日在閣議後記者會上，被問及中國大陸政府因日相高市早苗「台灣有事」相關答辯，而對中...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。