沙烏地對美投資1兆 川普與王儲笑開懷

【台灣醒報記者夏恩綜合報導】

沙烏地王儲薩勒曼訪美，且要投資美國1兆美元，美國總統川普接見他時相當高興！薩勒曼也強調，盼與以色列加強互動，但前提是要支持巴勒斯坦建國，而若美國能與伊朗談成核協議，沙烏地也將表示支持。兩國在前總統拜登時期因華郵記者謀殺案互動冰冷，但川普上台後很積極拉攏薩勒曼，盼強化對伊朗的圍堵。

川普慎重接待王儲

根據《半島電視台》報導，沙烏地阿拉伯王儲薩勒曼訪問白宮，凸顯兩國逐漸加深的聯繫，川普總統也以軍樂隊演奏、騎兵旗隊和軍機飛行表演等隆重儀式歡迎薩勒曼。雙方將加強產業、AI、科技等面向合作，而薩勒曼也表示，與以色列關係正常化的進度有不錯的發展，但也要求以色列要承諾讓巴勒斯坦建國。

此外，川普也將承認沙烏地為「主要非北約盟友」，讓該國能快速的獲得美國軍事硬體、銷售和其他合作，並豁免複雜的許可程序，另外還將對沙烏地出售最先進的F-35戰機。目前美國有20個主要的非北約盟友，包括日本、以色列、澳洲、巴西、卡達、韓國與埃及等，而台灣也享有類似待遇。

盼促美伊談核協議

針對與伊朗進行的核協議，雖然之前因為美國轟炸伊朗而陷入卡關，但川普聲稱伊朗正在尋求與美國透過外交途徑解決問題，且據傳薩勒曼訪美前，伊朗總統佩澤什基揚曾寄給他親筆信，但沙伊兩國並未進一步透露細節。而薩勒曼也表示，若美國與伊朗達成協議，沙烏地將支持。

《美國新聞網》提到，薩勒曼還宣布將投資美國1兆美元，還比川普對外聲稱的6千億美元還要高，讓川普非常高興，且特斯拉執行長馬斯克與輝達執行長黃仁勳將出席美沙投資論壇，將聚焦在科技進步、建築、演算法模型與智慧生活等面向。兩國在川普上台後，密集加強經貿與軍事連結，讓川普相當開心。

【更多精采內容，詳見 】