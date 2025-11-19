快訊

僅解封半個月…日媒：中國大陸停止進口日本水產品

台南爆非法廚餘養豬「黑數」 黃偉哲：行為惡劣已重罰120萬元

美撥近7億美元對台軍售資金 2031年建「國家先進地對空防空飛彈系統」

沙烏地對美投資1兆 川普與王儲笑開懷

台灣醒報／ 記者夏恩╱台北報導

【台灣醒報記者夏恩綜合報導】

沙烏地王儲薩勒曼訪美，且要投資美國1兆美元，美國總統川普接見他時相當高興！薩勒曼也強調，盼與以色列加強互動，但前提是要支持巴勒斯坦建國，而若美國能與伊朗談成核協議，沙烏地也將表示支持。兩國在前總統拜登時期因華郵記者謀殺案互動冰冷，但川普上台後很積極拉攏薩勒曼，盼強化對伊朗的圍堵。

川普慎重接待王儲

根據《半島電視台》報導，沙烏地阿拉伯王儲薩勒曼訪問白宮，凸顯兩國逐漸加深的聯繫，川普總統也以軍樂隊演奏、騎兵旗隊和軍機飛行表演等隆重儀式歡迎薩勒曼。雙方將加強產業、AI、科技等面向合作，而薩勒曼也表示，與以色列關係正常化的進度有不錯的發展，但也要求以色列要承諾讓巴勒斯坦建國。

此外，川普也將承認沙烏地為「主要非北約盟友」，讓該國能快速的獲得美國軍事硬體、銷售和其他合作，並豁免複雜的許可程序，另外還將對沙烏地出售最先進的F-35戰機。目前美國有20個主要的非北約盟友，包括日本、以色列、澳洲、巴西、卡達、韓國與埃及等，而台灣也享有類似待遇。

盼促美伊談核協議

針對與伊朗進行的核協議，雖然之前因為美國轟炸伊朗而陷入卡關，但川普聲稱伊朗正在尋求與美國透過外交途徑解決問題，且據傳薩勒曼訪美前，伊朗總統佩澤什基揚曾寄給他親筆信，但沙伊兩國並未進一步透露細節。而薩勒曼也表示，若美國與伊朗達成協議，沙烏地將支持。

美國新聞網》提到，薩勒曼還宣布將投資美國1兆美元，還比川普對外聲稱的6千億美元還要高，讓川普非常高興，且特斯拉執行長馬斯克與輝達執行長黃仁勳將出席美沙投資論壇，將聚焦在科技進步、建築、演算法模型與智慧生活等面向。兩國在川普上台後，密集加強經貿與軍事連結，讓川普相當開心。

【更多精采內容，詳見

美國 川普 伊朗
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

傳川普政府正與俄密商 研擬結束俄烏戰爭計畫

川普支持率38% 生活成本與艾普斯坦案衝擊民意

台北股匯早盤震盪多空拉鋸 川普對 Fed 主席人事又下指導棋

川普政府鎖定紐約 揚言升高移民執法雷厲風行

相關新聞

沙烏地對美投資1兆 川普與王儲笑開懷

沙烏地王儲薩勒曼訪美，且要投資美國1兆美元，美國總統川普接見他時相當高興！

多位白人牧師披民主黨戰袍 川普基督教鐵票會被撼動？

美國總統川普和共和黨靠白人基督徒的鐵票贏得2024年總統和國會選舉，但現在大約30名白人牧師、神學院學生和其他基督教領袖，將以民主黨身分投入2026年期中選舉，其中十多人已經宣布參選。他們說，川普只是利用基督徒，川普政府幾乎每天都在做違背信仰的事，民主黨能搶攻白人基督徒的選票嗎？

科技巨頭憂AI產能不足狂建資料中心 為何市場有疑慮？

美國科技巨頭未來幾年將投入數兆美元建立AI資料中心，甚至不惜大舉借貸，讓一些投資大戶憂心不已。他們說，未來的AI語言模型可能更有效率，不需要那麼多算力，而且現今的AI晶片將很快過時，資料中心的投資可能血本無歸。但另一派認為，科技巨頭的投資並非一步到位，將視市場需求調整，而AI市場仍看不到盡頭，現在就唱衰嫌太早。科技巨頭舉債投資資料中心的風險有多高？市場需要擔心嗎？

高市愛將小野田開砲：中國不爽就搞經濟脅迫…最後補一句「個人意見」

日本經濟安全保障擔當大臣小野田紀美，18日在閣議後記者會上，被問及中國大陸政府因日相高市早苗「台灣有事」相關答辯，而對中...

日本難以擺脫核電？核能政策如何被美國影響

首先必須理解日本為何引進核能。二戰時，日本陸海軍獨自推行核武開發計畫，卻因資源不足、技術困難、研究設施遭轟炸等問題而無法完成，但戰後，在東西冷戰背景下，美國政府企圖讓日本持有核能。

孟加拉前總理血腥鎮壓學運遭判死 子喬伊稱政治報復

孟加拉前總理哈希納（Sheikh Hasina）因2024年鎮壓學運導致多人死亡，17日遭孟加拉國際戰犯法庭判處死刑，哈...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。