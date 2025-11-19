高市愛將小野田開砲：中國不爽就搞經濟脅迫…最後補一句「個人意見」

日本經濟安全保障擔當大臣小野田紀美，18日在閣議後記者會上，被問及中國大陸政府因日相高市早苗「台灣有事」相關答辯，而對中國公民發出「日本旅遊安全警示」警告一事，直言不諱地批評中國「一不高興就搞經濟脅迫」。

被視為高市愛將的小野田表示：「觀光是國土交通省的業務，所以我職責之外的事我不便多說，但無論如何，若過度依賴一有不滿就立刻施加經濟脅迫的對象，不只是供應鏈風險，連觀光領域也會構成風險。」這段話被產經、朝日、時事通信、FNN、日經等多家主流媒體幾乎原句引用，迅速在日本網路引發熱議。

小野田特別強調，中國這種「動不動就拿經濟當武器」的做法，已讓日本必須重新檢視對中依存度。雖然中國三大航空公司已宣布日本航線免費取消或改期，經濟學家估計若持續一年，可能造成日本2兆日圓以上損失，但小野田仍直指這正是「經濟脅迫」的典型範例。

日本網民大讚小野田「終於有大臣敢講真話」「帥爆了」，保守派更視為「對中強硬派的代表作」。不過在記者追問是否代表內閣立場時，小野田立刻補了一句：「這純粹是我個人的想法。」然後笑笑帶過，接著說希望大家平時都能思考降低風險。