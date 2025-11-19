擺脫對美國巨擘依賴 德法矢言捍衛歐洲數位主權

德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）與法國總統馬克宏（EmmanuelMacron）今天矢言將協助歐洲在人工智慧（AI）競賽中迎頭趕上，並擺脫歐洲對美國科技巨頭的嚴重依賴。

法新社報導，在柏林一場區域科技公司與投資人參與的高峰會上，這兩位歐洲最大經濟體的領導人也支持歐洲聯盟（EU）預計將撤回數位法規的做法。許多企業抱怨這些法規阻礙他們的發展。

梅爾茨表示，歐洲企業在這場活動中承諾對數位領域投資超過120億歐元（約新台幣4406億元），因為歐洲大陸正尋求在AI競賽中趕上美國和中國。

馬克宏說：「歐洲不想成為美國或中國那些大企業或大型解決方案的客戶，我們顯然想打造自己的解決方案。」他補充說，這種立場代表「拒絕成為附庸」。

梅爾茨呼籲歐洲「攜手合作，開創自己的數位道路，而這條道路必須通往數位主權」。

梅爾茨說：「數位主權需要付出代價，但數位依賴的代價更高。」

在川普的「美國優先」政府執政下，歐洲與華府的關係日益緊張，在各界對美國科技主導地位的擔憂升高之際，歐洲正在回應開闢自身數位道路的呼聲。

儘管美歐關係緊張，法國總統府一名高階官員稍早表示，這場峰會並不是為了與美國或甚至中國「對抗」，而是著眼於保護「我們的核心主權」。

根據柏林在峰會後發布的聲明，面對繁瑣法規拖慢歐洲科技公司的疑慮，法國與德國表示，正在推動「簡單、有利於創新且具競爭力的歐盟監管架構」。

聲明指出，他們特別呼籲讓部分歐盟人工智慧法延後12個月實施，並簡化歐盟重要的資料保護規範。

路透社報導，梅爾茨今天敦促歐洲迅速採取行動，以避免未來將日益重要的數位領域讓給美國與中國。

梅爾茨說：「我們目前在世界上，特別是在政治與經濟權力中心所目睹的劇烈變動，要求我們在數位領域迅速採取行動。」

他說，「未來的問題將主要在數位領域決定」，而美國與中國這兩大數位超級大國正在爭奪科技領導地位。

梅爾茨說：「歐洲絕不能把這個領域拱手讓給他們。」