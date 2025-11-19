以軍驅散巴人示威 半島電視台記者中彈受傷

法新社記者今天目睹，一名半島電視台（Al Jazeera）記者在報導以色列軍人驅散巴勒斯坦抗議人士時，腿部中彈受傷。

法新社報導，巴勒斯坦示威者抗議以色列將他們從北部城鎮圖卡瑞姆（Tulkarem）附近的努爾沙姆斯（Nur Shams）難民營驅趕出去。

半島電視台說：「半島電視台攝影記者雅新（FadiYassin）在圖卡瑞姆市遭以色列軍隊開槍擊中腿部。」

法新社記者說，雅新腿部中彈後倒地，之後由救護車送醫治療。當時約有150名示威者在現場抗議。

以軍隨後走出營地，開始驅散人群，並短暫拘留兩名示威者和一名約旦羅亞電視台（Roya）攝影師。

以色列軍方表示，正在調查這起事件。

負責醫療撤離的巴勒斯坦紅新月會（Palestine RedCrescent Society）急救人員奈拉特（Abdullah Nairat）說：「傷者情況穩定，我們已將出血控制住。一枚子彈從他的右腿外側射入，穿出後擊中左大腿。」

努爾沙姆斯居民群起示威，要求返回位在這處難民營的家園。自今年初起，以色列對約旦河西岸北部多個難民營展開軍事行動，並驅逐了營地內的所有居民。

努爾沙姆斯居民柴特（Noha Zait）告訴法新社記者：「我們1948年被迫離開家園後，便在這處難民營棲身，這是我們享有的最基本權利之一。」

56歲的柴特說：「我們必須回到自己的家園，難民營裡不該有軍人。」

以色列1948年建國時，大批巴勒斯坦人流離失所，之後在巴勒斯坦自治區和周邊阿拉伯國家建立難民營。以色列自1967年開始占領約旦河西岸（WestBank）。

聯合國人道事務協調廳（OCHA）說，以色列在約旦河西岸北部難民營的行動，已迫使近4萬名巴勒斯坦人流離失所。