孟加拉前總理血腥鎮壓學運遭判死 子喬伊稱政治報復

中央社／ 新德里19日專電
孟加拉前總理哈希納17日因鎮壓學運導致數人死亡，遭孟加拉國際戰犯法庭判處死刑。(美聯社)
孟加拉前總理哈希納17日因鎮壓學運導致數人死亡，遭孟加拉國際戰犯法庭判處死刑。(美聯社)

孟加拉前總理哈希納（Sheikh Hasina）因2024年鎮壓學運導致多人死亡，17日遭孟加拉國際戰犯法庭判處死刑，哈希納之子喬伊（Sajeeb Wazed Joy）稱這並非合法的司法程序，而是一場政治報復。

喬伊告訴今日印度（India Today），孟加拉國際戰犯法庭認為哈希納涉及煽動、下令使用致命武器，及未能阻止2024年學生抗議期間的大規模殺戮，而判她「違反人道罪」，這樣的情況可說是「對正義的徹底嘲弄」。

喬伊認為，審判有嚴重的缺陷，他說：「大家都知道，判決是預先就定好了的，審理倉促進行了約100天到140天就結束了，且那個未經選舉、違憲、不民主的（臨時）政府，修改了法律。」

喬伊聲稱，哈希納不被允許選擇為自己辯護的律師，代表她的律師是孟加拉國際戰犯法庭為其指定的，「她不能聘請自己的辯護律師，這根本是在嘲弄正義。」

喬伊補充，孟加拉目前根本沒有法治，任何法律上訴，都必需等到法治恢復後才能進行，屆時這次的判決將會被推翻。

喬伊指控，這次對哈希納判死刑的判決，絕非出於正義，而是為了復仇。並稱，這個「未經選舉」產生，且「非法」的臨時政府，一直在包庇自己的同夥，讓他們免於承擔法律責任。

在被孟加拉國際戰犯法庭判處死刑後，78歲的哈希納在她流亡期間待的印度新德里發表談話，她說：「判決是由一個被操控的法庭，在未經選舉、沒有民主授權的政府領導下做出的，是帶有偏見、出於政治動機的。」

喬伊控訴，孟加拉目前在「非法政權」治理下，是沒有真正的法治的，「法院只是對所有呈上來的事情，都蓋同意章」。

喬伊表示，一旦民選政府復職，由於（對哈希納的判決）存有太多缺陷，因此將在上訴中被推翻。

喬伊提到，他擔心2026年2月的孟加拉大選，可能會有不穩定的情況，他指責臨時政府不准哈希納所屬孟加拉人民聯盟成員參選，因此那場選舉「根本是騙局」。

他還威脅要舉辦更大規模的抗議活動，他說：「未經孟加拉人民聯盟同意，我們絕不允許舉辦選舉，我們的抗議會愈來愈激烈，除非國際社會採取行動，否則很可能會發生暴力事件。」

孟加拉 死刑
