薛瑞福美國國會抨擊薛劍提斬首：絕無任公職資格

中央社／ 華盛頓18日專電

中國駐大阪總領事薛劍不滿日相高市早苗「台灣有事」的說法，於社群暗示「斬首」。美前國防官員薛瑞福今天在美國國會回應相關提問時指出，薛劍發言令人髮指，這種言論絕對應該讓他失去擔任公職的資格。

美國國會轄下的美中經濟暨安全檢討委員會（USCC）今天向國會遞交年度報告，並召開聽證會。USCC副主席、美國國防部前印太安全事務助理部長薛瑞福（Randall Schriver）於期間回應對日中關係緊張的提問。

高市早苗7日在日本眾議院受質詢時表示，如果「台灣有事」伴隨對方使用武力，有可能構成安全保障法制中，日本能夠行使集體自衛權的「存亡危機事態」，這番言論引起中國強烈不滿，抗議不斷升級，薛劍更於社群網站上嗆「斬首」。

「在安倍晉三近期遭政治暗殺後，威脅首相的生命（的言論）更令人憤慨。日本政府完全有能力在無需任何人建議下因應，但依我看，這種行為絕對應該讓他失去在日本擔任任何公職的資格」，薛瑞福說。

他也說，USCC整份年度報告的每項建議，都以強化美日關係為核心，強調美國與其盟友和夥伴，特別是日本之間牢固的關係至關重要；在「威權軸心」加速成形、中國與俄羅斯、伊朗、北韓及其他國家合作更加密切的情況下，這點尤其關鍵。

「因此，美國對日本的支持力度必須盡可能強，這一點極為重要。」

不只薛瑞福，由民主、共和兩黨議員組成的美國聯邦眾議院美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會（House Select Committee on the Chinese CommunistParty）下午也聲援日本。

特別委員會透過社群媒體X指出，日本指攻擊台灣可能對日本構成「生存威脅」，凸顯台灣安全直接影響區域和平。薛劍不應發出死亡威脅，雖然他已刪除推文，但威脅已然發出。

「美國與盟友日本同一陣線，反對中國企圖進行的脅迫與恐嚇。我們必須維護自由開放的印太區域。」

中日這場外交風波，同樣成為華府智庫「捍衛民主基金會」（FDD）昨天座談的話題。美國退役海軍少將蒙哥馬利（Mark Montgomery）指出，高市早苗並沒有推動日本對台政策的改變，中國過去5年的行動才是日本改變政策的真正因素。

他說，中國對於任何試圖對台灣友好的國家都會大聲斥責，每當美國軍方試圖與台灣合作時，北京也是如此。正是中國的反常（aberrant）行為迫使高市早苗公開說出前首相安倍晉三等都早已知曉的事實，也就是「中國如果成功脅迫台灣，勢必會對日本構成生存威脅」。

