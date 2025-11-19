日本大分火災延燒逾170棟建物 擬請自衛隊協助

日本大分縣政府表示，大分市佐賀關地區昨天傍晚發生的大規模火災已延燒逾170棟建築物。當地消防單位今天清晨4時30分左右仍在滅火。目前有1名老翁失聯。

綜合大分電視台（TOS）、日本放送協會（NHK）報導，佐賀關地區有民眾於昨天下午5時40分左右通報住家發生火災，接著火勢蔓延。

根據縣府於今晨4時彙整的資訊，大火已經延燒超過170棟建物，其中包含住宅。

大分縣府成立的災害對策本部表示，有一名76歲老翁失聯。而且現場周邊的山林也發生火災。

大分縣政府已經決定，這場火災適用災害救助法，並正在協調請自衛隊投入救災。

縣府表示，昨天深夜11時40分時，當地115個家戶共175人撤離到附近的公民館（類似社區的活動中心）。

當地消防單位仍在努力滅火，目前仍無法預期何時能撲滅火勢。