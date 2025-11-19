再批川普強硬移民政策 教宗指極度不尊重外國人
羅馬天主教教宗良十四世今天再度抨擊美國總統川普（Donald Trump）推行強硬的反移民政策，並表示在美國生活的外國人受到川普政府「極度不尊重」的對待。
路透社報導，美國籍教宗良十四世（Pope LeoXIV）在羅馬郊外的岡多福堡（Castel Gandolfo）寓所告訴記者，美國人民應「尋求以人道方式待人，給予每個人應有的尊嚴」。
過去幾週以來，教宗抨擊川普政府強硬移民政策的語氣轉強。良十四世9月曾以「不人道」形容美國政府對待移民的方式，當時引發部分保守派天主教徒反彈。
美國天主教主教會議（U.S. Conference of CatholicBishops）11月13日發布一項聲明譴責川普的政策，並呼籲政府推動「有意義的移民改革」。
一名記者今天向教宗詢及這項聲明，教宗回應說：「這是非常重要的聲明。我只想邀請所有美國人民聆聽他們（移民）的聲音。」
良十四世強調，各國有權力管理自己的邊界，但美國有許多移民「過著正當的生活」，他們「至少可以說是受到極度不尊重的對待」。
