沙國王儲承諾投資美國1兆美元 川普允出售F-35戰機

美國總統川普18日與沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德．沙爾曼（Mohammed bin Salman）會面，沙爾曼聲稱會提高對美國的投資至近1兆美元，川普也表示，兩國會達成協議，讓沙國購買F-35戰機，其性能與出售給以色列的戰機非常相似。

川普18日在白宮與沙爾曼見面，沙爾曼被給予國事訪問的外接接待禮遇；這是自2018年華盛頓郵報沙裔特約記者卡舒吉（Jamal Khashoggi）遭到殺害之後，沙爾曼首度訪問白宮；沙爾曼據信下令暗殺卡舒吉，但沙爾曼從未坦承參與其中。

面對記者提問，沙爾曼表示，他感到非常痛苦，聽聞有人毫無緣由或因為非法手段而失去性命，這對沙國來說很痛苦；沙爾曼也稱卡舒吉的死亡是很大的錯誤；沙爾曼表示，沙國已經採取正確的步驟做調查，沙國也盡力讓這樣的事情不再發生。

川普則跳出來捍衛沙爾曼，稱記者的問題是為了沙爾曼難堪，並表示，卡舒吉是一號非常具爭議性的人物，川普甚至表示，很多人不喜歡卡舒吉。

另外，川普在發言時表示，沙爾曼已經同意投資美國6000億美元，並認為沙爾曼有可能把金額提高到1兆美元；沙爾曼隨即表達出加碼的意願，指將在近日正式宣布把投資金額提高至近1兆美元。

另外，川普在與沙爾曼見面之前，已搶先宣布美國會出售F-35戰機給沙國，川普18日也沒有改變這項說法；川普表示，美國會出售與以色列相同等級的F-35戰機給沙國，並指出售給兩國的戰機「非常相似」；這有違美國過去數十年來承諾維持以色列的質量軍事優勢的一貫政策。

川普則稱沙國和以色列都是美國的盟友，川普表示，對他而言，沙國和以色列都有資格取得品質最好的戰機；川普說，他們將達成協議，沙國將向美國購買F-35戰機。