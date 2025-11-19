日本大分火災延燒逾20棟建物 1失聯逾100人撤離

中央社／ 東京19日綜合外電報導

日本大分市佐賀關地區的住宅區18日發生大規模火災，當地消防單位表示，火勢不僅延燒包含住宅在內的逾20棟建築物，也蔓延到附近山區的樹林。警方表示，1名7旬老翁失聯。

大分放送（OBS）報導，18日下午5時43分左右，在佐賀關地區周邊的居民通報警消稱「住宅起火」後，消防單位出動超過10輛消防車因應。

火災現場位在佐賀關漁港附近的住宅區，超過20棟建物起火。

居民表示，「火災發生之初就冒出熊熊烈火。這個地帶有許多空屋，火勢不到一小時就擴大」。

日本放送協會（NHK）報導，當地消防單位表示，經過民眾通報失火7小時過後，火勢仍未被撲滅。

而大分縣政府與大分市政府18日深夜，已分別成立災害對策本部蒐集相關資訊。市府指出，約180人已經到附近的公民館（類似社區的活動中心）避難。

警方還在確認失聯老翁的狀況。

火災 日本
