川普限縮政策發力 美大學今秋國際新生減少近2成

非營利組織「國際教育協會」十七日公布報告指出，針對美國八二五所大學與學院調查發現，川普政府限縮國際學生簽證後，美國大學今秋新註冊的國際學生人數比一年前同期減少百分之十七。

華盛頓郵報十七日報導，川普政府對外國學生推出的限縮措施，包括針對十九個國家發布旅遊禁令、要求學校為外國學生設定人數限制、暫停學生簽證申請面談、對學生簽證申請加強社群媒體審查，涉及犯罪、逾期居留或參與支持巴勒斯坦抗議的學生，簽證恐遭取消。

教育部發言人本月稍早發表聲明說，大學既然拿到納稅人稅金的補助，應該以增加美國學生發展機會列為優先，政府希望確保到美國留學的外國學生必須尊重美國「法律、價值與國家利益」。

國土安全部用來追蹤外國學生與交流學者的資料庫「學生和交流訪問者信息系統」顯示，受到旅遊禁令影響的國家，二○二五年十月持學生簽證入美人數較一年前同期明顯下降；若以國家區分，俄羅斯留學生減少百分之七，中國留學生減少百分之六，印度學生減少百分之三。

報導指出，不少專家估計，留學生人數明年將持續減少，因為許多外國學生決定轉往其他國家求學。根據「通用申請」大學申請應用平台統計，截至今年十一月一日為止，申請明年在美國大學就讀的國際學生人數，較一年前同期減少大約百分之九，亞洲與非洲地區學生人數縮水幅度最大，但美國國內的申請人數則上漲百分之七。

波士頓學院國際高等教育教授葛萊斯說，國際學生不只為學校帶來學費收入，流失國際學生對美國身為全球人才、科學與創新中心的地位來說，將造成策略受挫。

教育專業機構「國際教育工作者協會」十七日表示，新註冊國際學生人數減少將讓美國損失近十一億美元。