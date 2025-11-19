聽新聞
沙烏地阿拉伯王儲訪美前夕 華府允售沙國F35戰機

聯合報／ 編譯盧思綸高詣軒／綜合報導
一架洛克希德馬丁公司製造的F-35戰機。法新社
一架洛克希德馬丁公司製造的F-35戰機。法新社

美國總統川普十七日表示，美國將向沙烏地阿拉伯出售Ｆ–３５戰機。此番發言正值沙國王儲默罕默德十八日訪問白宮前夕，象徵重大政策轉變，可能改變中東的軍事平衡，同時引發中國大陸可能取得該款先進戰機技術的疑慮。

川普表示，沙國有意採購Ｆ–３５，「他們一直是我們很好的盟友」。他隨後提到伊朗局勢，聲稱已摧毀德黑蘭的核能力。此話指涉美國與以色列六月打擊伊朗核設施，以軍當時就出動Ｆ–３５。

沙國一直是美國武器採購的最大客戶，今年稍早提出購買四十八架Ｆ–３５的請求。知情人士透露，五角大廈已評估該項軍購數月。

Ｆ–３５是世上最先進戰機，具備能躲避敵方偵測的匿蹤技術，以色列是目前唯一擁有Ｆ–３５的中東國家，已列裝使用近十年並組成多個Ｆ–３５中隊。美方可能對沙Ｆ–３５出售一事，引發可能改變中東軍事平衡的疑慮。

美聯社十七日報導，川普政府擔心破壞以色列相對鄰國的軍事優勢，尤其川普正仰賴以方支持來讓其加薩和平計畫成功。第一任川普政府二○二○年十一月曾正式通知國會計畫對阿拉伯聯合大公國出售五十架Ｆ–３５，拜登接任後喊停。

三位川普政府官員向美聯社說，另一個長期存在的擔憂是，Ｆ–３５技術可能被中國竊取或以某種方式轉移到中國；中國與沙國、阿聯都有密切聯繫，先前美國對阿聯的類似潛在交易因此受阻。美聯社指，沙中兩國十月甫舉行沙國擔任東道主的海軍聯演；中國去年超車美國成為沙國最大貿易夥伴，前年也斡旋沙國和伊朗恢復外交關係。

另據紐約時報日前報導，美國國防部轄下國防情報局最近一份報告提出疑慮，由於沙中存在安全合作關係，若美國最終敲定向沙國出售Ｆ–３５，中國可能因此取得該戰機相關技術。

川普 戰機 伊朗 中東 以色列 五角大廈 拜登 沙烏地阿拉伯
延伸閱讀

相關新聞

巴勒斯坦建國有望？中俄棄權 安理會通過川普加薩決議

聯合國安理會十七日通過決議，支持美國總統川普所提廿點加薩和平計畫，授權部署國際維穩部隊並建立過渡治理機構「和平委員會」，...

加薩決議疑點多 只有川普出風頭...外媒：史上最怪決議

聯合國安理會十七日的加薩決議內容模糊，執行後恐問題重重。英國衛報十八日分析，該決議是聯合國史上最怪決議之一，其授權設立的...

350名巴人被送往境外...以色列涉組織巴人「自願」移民

以色列國土報引述匿名人士報導，近期有約三五○名加薩巴勒斯坦人分三批從以國拉蒙機場被送往印尼、馬來西亞和南非；一家在愛沙尼...

川普限縮政策發力 美大學今秋國際新生減少近2成

非營利組織「國際教育協會」十七日公布報告指出，針對美國八二五所大學與學院調查發現，川普政府限縮國際學生簽證後，美國大學今...

沙烏地阿拉伯王儲訪美前夕 華府允售沙國F35戰機

美國總統川普十七日表示，美國將向沙烏地阿拉伯出售Ｆ–３５戰機。此番發言正值沙國王儲默罕默德十八日訪問白宮前夕，象徵重大政...

波蘭鐵路遭破壞 總理：涉案烏克蘭人為俄羅斯效力

波蘭境內鐵路上週末因爆炸受損，總理圖斯克（Donald Tusk）今天表示，兩名替俄羅斯工作的烏克蘭公民涉嫌犯案。目前他...

