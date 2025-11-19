聽新聞
350名巴人被送往境外...以色列涉組織巴人「自願」移民

聯合報／ 國際中心／綜合報導
無數巴勒斯坦人在戰亂後被迫流離失所。路透資料照
無數巴勒斯坦人在戰亂後被迫流離失所。路透資料照

以色列國土報引述匿名人士報導，近期有約三五○名加薩巴勒斯坦人分三批從以國拉蒙機場被送往印尼、馬來西亞和南非；一家在愛沙尼亞註冊的顧問公司籌辦包機，並與以國國防部「自願移民局」有關。

以色列總理內唐亞胡等官員先前曾明確表示，加薩唯一解決方案是讓加薩巴人居民「自願」撤離。阿拉伯電視台指出，過去兩年以色列對加薩地毯式空襲砲擊期間，阿拉伯和國際官員曾多次警告，加薩有被破壞殆盡的風險。聯合國官員也表示，以色列試圖使這片土地「不宜居住」。

華盛頓郵報八月底曾披露一份機密文件，稱美國川普政府考慮由美國接管加薩十年，讓兩百萬加薩居民「自願撤離」，以便將這片滿目瘡痍的土地重建成為「中東蔚藍海岸」。

以色列媒體國土報十六日報導，匿名消息人士透露，三批共約三百五十名巴勒斯坦人從以色列第二大機場拉蒙搭機，被運送至印尼、馬來西亞和南非。組織航程者是一家在愛沙尼亞註冊的顧問公司，負責人擁有以色列和愛沙尼亞雙重國籍，且與以色列國防部「自願移民局」有關聯。

該公司向巴勒斯坦人收取每人約二千美元的價格，提供離開加薩的包機座位。民眾先被集中到加薩中部指定地點，經過初步安全檢查後，再轉移到由以色列控制的克瑞沙洛關卡，最後搭乘特別安排的巴士前往拉蒙機場登上包機。

南非總統拉瑪佛沙證實，一架從加薩出發、載有一五三名巴人的包機上周降落在約翰尼斯堡機場。拉瑪佛沙認為，這項行動很可疑，明顯要將巴勒斯坦人驅離加薩。這些乘客護照並未出現平常應由以色列加蓋的出境章，也沒有明確的住宿安排或後續回程計畫。在當地人道主義組織協助下，一百卅人根據九十天免簽政策獲准入境，其餘廿三人則在稍後被繼續載往馬來西亞等其他目的地。

南非表示不願再接收任何載有巴人的包機。南非外長拉莫拉說，「此舉顯然是企圖將巴人逐出加薩與約旦河西岸，南非反對這種行動」。

以色列當局上周告訴法新社，這些巴人獲准離開加薩，是因為「有第三國願意接收他們」。

加薩 以色列 南非 巴勒斯坦 移民 川普 驅離 內唐亞胡
×

