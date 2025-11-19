加薩決議疑點多 只有川普出風頭...外媒：史上最怪決議

聯合國安理會十七日的加薩決議內容模糊，執行後恐問題重重。英國衛報十八日分析，該決議是聯合國史上最怪決議之一，其授權設立的「和平委員會」目前只知道將由美國總統川普當主席，該委員會將監督的國際維穩部隊組成也還是問號。

衛報說，該決議使川普對加薩擁有控制權。川普聲稱和平委員會將納入「全球最有權、最受尊敬的領袖們」，外界暫不知道有誰會加入，或許英國前首相布萊爾將在委員會成為川普直接下屬。

該委員會將向安理會報告，但不隸屬聯合國，也不受限於以往聯合國決議。至於國際維穩部隊，其成員也未確定，美國則希望在明年一月前部署。美國已為此接觸埃及、土耳其、阿拉伯聯合大公國、印尼等國，但還在初步階段。

該部隊將確保加薩的非軍事化進程，意味必須從巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯手中收繳武器，但哈瑪斯在表決後已立即堅稱不願繳械。有意派兵參與維穩部隊的國家，並不願意與身經百戰的哈瑪斯戰士直接衝突；同時，維穩部隊應接管目前以軍在加薩所占地區的安全事務，這也可能引發衝突，尤其若以方不願撤軍。

此外，決議將設一個巴勒斯坦技術官僚委員會來負責加薩日常事務運作，但要找到願意為川普效力、且能贏得加薩約兩百萬倖存巴人支持的技術官僚，幾乎不可能。該決議提議設立、將與國際部隊合作的巴人警察部隊，也面臨相同的「由誰組成」問題。

決議未提及巴人自決的基本權利與國際社會對以巴兩國方案的承諾，雖談到巴人建國可能性，但措辭語帶條件且含糊。美國駐聯合國大使沃茲說，該決議「為巴人自決制定可能路徑」。歐洲外交官認為，川普政府的代表公開談到巴人自決和建國，無論有何種條件，都是重大勝利。

歐洲和伊斯蘭國家認為，該決議通過，將使川普繼續參與加薩事務。這些國家樂觀派人士主張，國際社會在和平委員會所占角色愈強，以國就愈難繼續在美方許可下獨享加薩控制權；他們配合「川普的計畫」，希望效仿以色列做法，利用川普的自負引導他朝向他們希望的方向。