聽新聞
0:00 / 0:00

加薩決議疑點多 只有川普出風頭...外媒：史上最怪決議

聯合報／ 編譯高詣軒／綜合報導
美國總統川普。美聯社
美國總統川普。美聯社

聯合國安理會十七日的加薩決議內容模糊，執行後恐問題重重。英國衛報十八日分析，該決議是聯合國史上最怪決議之一，其授權設立的「和平委員會」目前只知道將由美國總統川普當主席，該委員會將監督的國際維穩部隊組成也還是問號。

衛報說，該決議使川普對加薩擁有控制權。川普聲稱和平委員會將納入「全球最有權、最受尊敬的領袖們」，外界暫不知道有誰會加入，或許英國前首相布萊爾將在委員會成為川普直接下屬。

該委員會將向安理會報告，但不隸屬聯合國，也不受限於以往聯合國決議。至於國際維穩部隊，其成員也未確定，美國則希望在明年一月前部署。美國已為此接觸埃及、土耳其、阿拉伯聯合大公國、印尼等國，但還在初步階段。

該部隊將確保加薩的非軍事化進程，意味必須從巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯手中收繳武器，但哈瑪斯在表決後已立即堅稱不願繳械。有意派兵參與維穩部隊的國家，並不願意與身經百戰的哈瑪斯戰士直接衝突；同時，維穩部隊應接管目前以軍在加薩所占地區的安全事務，這也可能引發衝突，尤其若以方不願撤軍。

此外，決議將設一個巴勒斯坦技術官僚委員會來負責加薩日常事務運作，但要找到願意為川普效力、且能贏得加薩約兩百萬倖存巴人支持的技術官僚，幾乎不可能。該決議提議設立、將與國際部隊合作的巴人警察部隊，也面臨相同的「由誰組成」問題。

決議未提及巴人自決的基本權利與國際社會對以巴兩國方案的承諾，雖談到巴人建國可能性，但措辭語帶條件且含糊。美國駐聯合國大使沃茲說，該決議「為巴人自決制定可能路徑」。歐洲外交官認為，川普政府的代表公開談到巴人自決和建國，無論有何種條件，都是重大勝利。

歐洲和伊斯蘭國家認為，該決議通過，將使川普繼續參與加薩事務。這些國家樂觀派人士主張，國際社會在和平委員會所占角色愈強，以國就愈難繼續在美方許可下獨享加薩控制權；他們配合「川普的計畫」，希望效仿以色列做法，利用川普的自負引導他朝向他們希望的方向。

川普 加薩 聯合國 哈瑪斯 巴勒斯坦 安理會 兩國方案
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

與艾普斯坦密切聯繫 美前財長薩默斯退出公共事務

川普推「FIFA PASS」 買世界盃門票優先獲簽證面談資格

與俄做生意的國家 美擬立法授權總統課稅最高500% 切斷普亭金援

川普再提台搶走晶片生意「實在很丟臉」 黃國昌：認知錯誤

相關新聞

巴勒斯坦建國有望？中俄棄權 安理會通過川普加薩決議

聯合國安理會十七日通過決議，支持美國總統川普所提廿點加薩和平計畫，授權部署國際維穩部隊並建立過渡治理機構「和平委員會」，...

加薩決議疑點多 只有川普出風頭...外媒：史上最怪決議

聯合國安理會十七日的加薩決議內容模糊，執行後恐問題重重。英國衛報十八日分析，該決議是聯合國史上最怪決議之一，其授權設立的...

350名巴人被送往境外...以色列涉組織巴人「自願」移民

以色列國土報引述匿名人士報導，近期有約三五○名加薩巴勒斯坦人分三批從以國拉蒙機場被送往印尼、馬來西亞和南非；一家在愛沙尼...

川普限縮政策發力 美大學今秋國際新生減少近2成

非營利組織「國際教育協會」十七日公布報告指出，針對美國八二五所大學與學院調查發現，川普政府限縮國際學生簽證後，美國大學今...

沙烏地阿拉伯王儲訪美前夕 華府允售沙國F35戰機

美國總統川普十七日表示，美國將向沙烏地阿拉伯出售Ｆ–３５戰機。此番發言正值沙國王儲默罕默德十八日訪問白宮前夕，象徵重大政...

波蘭鐵路遭破壞 總理：涉案烏克蘭人為俄羅斯效力

波蘭境內鐵路上週末因爆炸受損，總理圖斯克（Donald Tusk）今天表示，兩名替俄羅斯工作的烏克蘭公民涉嫌犯案。目前他...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。