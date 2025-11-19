巴勒斯坦建國有望？中俄棄權 安理會通過川普加薩決議

聯合國安理會十七日通過決議，支持美國總統川普所提廿點加薩和平計畫，授權部署國際維穩部隊並建立過渡治理機構「和平委員會」，還提及巴勒斯坦建國可能性。該決議引發以色列強硬派疑慮，巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯則反對設立國際部隊。

該決議獲得安理會十五個理事國十三票贊成，俄羅斯與中國大陸棄權但未行使否決權。川普十七日在真實社群發文說，這次表決承認並支持將由他擔任主席的和平委員會，是聯合國史上最重大決議之一，推進世界和平，和平委員會成員名單等事宜未來數周將陸續公布。

以國總理內唐亞胡辦公室十八日說，川普的計畫堅持加薩完全去軍事化、去激進化，將帶來和平繁榮，造就推動以國和阿拉伯國家關係正常化的「亞伯拉罕協議」擴展，期望立即接收所有人質遺體並著手結束哈瑪斯在加薩的統治。巴勒斯坦自治政府外交部說，這次表決確認巴人自決和建國權利。

該決議排除哈瑪斯在加薩治理的角色。哈瑪斯說，決議未滿足巴人的政治、人道需求與權利，重申不會解除武裝，表示其對抗以色列是合法抵抗，當地人民及各派系拒絕該決議對加薩強加國際監護機制。路透十七日報導，哈瑪斯此話可能使該組織與國際部隊對立。

根據決議，國際可參與上述和平委員會，共同監督加薩重建與經濟振興計畫，同時授權國際維穩部隊確保加薩去軍事化程序，包括解除非國家武裝團體的武裝與拆除軍事設施，並保護平民、確保人道援助路線安全。該部隊也將與以、埃和新訓練的巴勒斯坦警察合作。

上述委員會和部隊的授權二○二七年底屆期。阿拉伯及穆斯林國家曾表態有意派兵加入國際部隊，前提是要有聯合國授權。

對於巴人建國可能性，該決議措辭模糊，指出一旦巴勒斯坦自治政府依照要求執行改革，加薩重建工作也開始，「最終可能具備條件，為實現巴勒斯坦自決與建國提供一條可信路徑」。美聯社十七日報導，該案並沒有提供相關時程或保證。

這次決議是近兩周協商的成果，阿拉伯國家和巴方均施壓美國強化關於巴人自決措辭。俄國曾提出與美國競爭的方案，稱美方草案未能明確支持巴人建國。內唐亞胡的強硬派執政夥伴則擔憂該決議支持巴人獨立「路徑」，內唐亞胡十六日曾重申反對巴人建國立場。