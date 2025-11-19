約旦河西岸發生駕車衝撞及持刀攻擊案 1死3傷

以色列軍方及救護單位表示，遭以色列占領的約旦河西岸今天發生汽車衝撞與持刀攻擊事件，造成1名男子死亡、3人受傷。以色列當局形容這起事件為恐怖攻擊。

路透社報導，以色列軍方發布聲明指出，兩名攻擊者已遭士兵擊斃，另外，攻擊者使用的車輛內還發現爆裂物，以色列邊防警察的爆破專家正在處理。

以色列救護單位表示，一名30歲男子因刀傷不治。一名女性傷勢嚴重，另有一名男性及一名男孩傷勢中等。

這起襲擊事件發生在伯利恆（Bethlehem）與希布倫（Hebron）之間一處交通樞紐，可通往一處名為艾澤恩（Etzion）的以色列屯墾區群。

目前尚無組織宣稱犯案。

值此之際，約旦河西岸（West Bank）的巴勒斯坦人正面臨愈來愈嚴格的軍事管制，猶太屯墾民暴力攻擊事件也增多。