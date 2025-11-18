快訊

中國間諜風險 路透：英國軍情五處示警國會議員

中央社／ 倫敦18日綜合外電報導

根據路透社看到的一封寄給國會議員的電子郵件，英國國內反情報及國家安全部門軍情五處今天就中國特工從事情蒐和影響力活動的企圖對國會議員示警。

路透社報導，英國檢方於10月表示，兩名英國男子涉嫌為中國對國會議員進行間諜活動，但是由於政府未能提供證據證明中國對國家安全構成威脅，不得不將該案撤銷。軍情五處（MI5）是在那之後發出這項警示。

下議院議長霍伊爾（Lindsay Hoyle）及上議院議長也分別向議員們轉發由安全機構發布的新「間諜警報」，提醒他們注意中國間諜構成的威脅。

霍伊爾表示，中國國家安全部正「積極聯繫我們群體中的個人」，想要「蒐集情報，為長期關係奠定基礎，利用專業人脈網站、人才仲介和代表他們行動的顧問」。

他警告，已知有兩人在領英（LinkedIn）上代表中國政府「大規模主動接觸他人」。

中國駐倫敦大使館沒有立即回應置評請求。

議員 國家安全 間諜
×

