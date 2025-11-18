中國間諜風險 路透：英國軍情五處示警國會議員
根據路透社看到的一封寄給國會議員的電子郵件，英國國內反情報及國家安全部門軍情五處今天就中國特工從事情蒐和影響力活動的企圖對國會議員示警。
路透社報導，英國檢方於10月表示，兩名英國男子涉嫌為中國對國會議員進行間諜活動，但是由於政府未能提供證據證明中國對國家安全構成威脅，不得不將該案撤銷。軍情五處（MI5）是在那之後發出這項警示。
下議院議長霍伊爾（Lindsay Hoyle）及上議院議長也分別向議員們轉發由安全機構發布的新「間諜警報」，提醒他們注意中國間諜構成的威脅。
霍伊爾表示，中國國家安全部正「積極聯繫我們群體中的個人」，想要「蒐集情報，為長期關係奠定基礎，利用專業人脈網站、人才仲介和代表他們行動的顧問」。
他警告，已知有兩人在領英（LinkedIn）上代表中國政府「大規模主動接觸他人」。
中國駐倫敦大使館沒有立即回應置評請求。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言