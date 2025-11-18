菲律賓：仁愛暗沙運補作業遇中國船隻干擾通訊

快訊

中央社／ 馬尼拉18日綜合外電報導

兩位菲律賓高階官員今天表示，菲律賓部隊日前對一個位在南海的前哨基地運補糧食、燃料並輪換人員期間，遭到中國公務船干擾通訊。

雖然中國海警船和其他中國船隻多年來一直在菲律賓控制的仁愛暗沙周邊巡弋，兩名官員告訴美聯社，菲律賓武裝部隊14日順利將補給品和新一批海軍人員運送到仁愛暗沙（Second Thomas Shoal），過程「未發生任何意外事件」。

以事涉敏感為由要求匿名的兩位官員未說明細節。

中國官方未立即發表聲明。中方此前聲稱對該漁礁以及幾乎整個南海擁有主權，並多次要求菲律賓將擱淺在仁愛暗沙的軍艦馬德雷山號（BRP Sierra Madre）拖走。

其中一名官員表示，菲律賓部隊向馬德雷山號運送補給期間，中國海警在仁愛暗沙及其周邊進行通訊干擾，顯然是為防堵美國和其他承諾維護南海法治的外國部隊進行無人機監控。南海是關鍵的全球貿易航道。

菲律賓軍方自去年以來已12次成功向長期擱淺、作為軍事前哨的馬德雷山號進行這樣的運補和人員輪換作業，均未發生衝突。去年7月菲、中就仁愛暗沙達成臨時性安排後，已避免衝突。

然而今年8月中國增派海警船和疑似海上民兵船對仁愛暗沙進行嚴密巡防，其中部分船隻配備火力更強的機槍，還動用一架直升機和一台偵察無人機。

當時一艘中國海警船被目擊使用強力水砲進行演練或威嚇，一艘中國船隻一度接近馬德雷山號僅50公尺。菲律賓軍方表示，兩艘載有菲律賓部隊的小艇及時阻擋對方進一步靠近該菲方前哨。

菲律賓 南海 共軍
相關新聞

「韓半島無核化不能放棄」 南韓外長：預防戰爭最優先

南韓外交部長趙顯今天在首爾外交論壇上表示，南韓在安全層面最優先的課題是預防戰爭，確保韓半島不會成為武力衝突的引爆點，「無...

印度紅堡汽車爆炸案擴大偵辦 凌晨突襲查新德里25處

印度知名景點紅堡10日發生汽車爆炸案，造成多人死亡，相關單位持續深入調查，今天凌晨5時對首都新德里的25個地點進行突襲式...

近年多條電纜受損 北極圈領導人：遠北混合戰威脅增

北極地區的領導人警告，俄羅斯和其他國家發動「混合戰」（hybrid warfare）威脅，正從波羅的海往更北地區蔓延，其...

菲總統小馬可仕遭親姊指控吸毒 馬拉坎南宮駁斥

菲律賓馬可仕家族分裂進一步白熱化，參議員艾米．馬可仕在公開場合指控弟弟小馬可仕總統吸毒，總統府馬拉坎南宮和小馬可仕之子駁...

血腥鎮壓學運遭判死 孟加拉前總理哈希納：政治報復

孟加拉前總理哈希納因鎮壓學運導致數人死亡，17日遭孟加拉國際戰犯法庭判處死刑；哈希納否認指控，並稱判決「帶有偏見、出於政...

哈佛媒體實驗室被指中國權貴子弟入美後門 國務院調查

波士頓環球報(Boston Globe)日前調查報導指出，哈佛大學教授汪悅進(Eugene Wang)創辦的「中國藝術媒...

