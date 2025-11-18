菲律賓：仁愛暗沙運補作業遇中國船隻干擾通訊

兩位菲律賓高階官員今天表示，菲律賓部隊日前對一個位在南海的前哨基地運補糧食、燃料並輪換人員期間，遭到中國公務船干擾通訊。

雖然中國海警船和其他中國船隻多年來一直在菲律賓控制的仁愛暗沙周邊巡弋，兩名官員告訴美聯社，菲律賓武裝部隊14日順利將補給品和新一批海軍人員運送到仁愛暗沙（Second Thomas Shoal），過程「未發生任何意外事件」。

以事涉敏感為由要求匿名的兩位官員未說明細節。

中國官方未立即發表聲明。中方此前聲稱對該漁礁以及幾乎整個南海擁有主權，並多次要求菲律賓將擱淺在仁愛暗沙的軍艦馬德雷山號（BRP Sierra Madre）拖走。

其中一名官員表示，菲律賓部隊向馬德雷山號運送補給期間，中國海警在仁愛暗沙及其周邊進行通訊干擾，顯然是為防堵美國和其他承諾維護南海法治的外國部隊進行無人機監控。南海是關鍵的全球貿易航道。

菲律賓軍方自去年以來已12次成功向長期擱淺、作為軍事前哨的馬德雷山號進行這樣的運補和人員輪換作業，均未發生衝突。去年7月菲、中就仁愛暗沙達成臨時性安排後，已避免衝突。

然而今年8月中國增派海警船和疑似海上民兵船對仁愛暗沙進行嚴密巡防，其中部分船隻配備火力更強的機槍，還動用一架直升機和一台偵察無人機。

當時一艘中國海警船被目擊使用強力水砲進行演練或威嚇，一艘中國船隻一度接近馬德雷山號僅50公尺。菲律賓軍方表示，兩艘載有菲律賓部隊的小艇及時阻擋對方進一步靠近該菲方前哨。