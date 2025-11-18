菲律賓百萬人反貪示威 軍方質疑有外國資助

快訊

中央社／ 馬尼拉18日專電

菲律賓防洪工程弊案引發民怨，宗教團體與民團最近發動接連2天的反貪污大示威，有人要求總統小馬可仕下台。菲律賓軍方今天表示，這波示威背後可能有「外國團體」資助。

菲律賓軍方代理發言人崔尼代（Roy VincentTrinidad）今天在記者會上說，從活動組織方式、後勤支援、食物供給使用的設備來看，此次動員籌備多時，可能涉及來自外國的資金。

崔尼代提醒民眾，「別忘了有一個鄰近的大國希望菲律賓人對立，撕裂菲律賓社會」。被問及這個鄰國是否為中國時，崔尼代回答，「這個鄰國是由中國共產黨治理」，會用盡一切手段從內部摧毀菲律賓。

菲律賓媒體繼續追問示威的背後資助者是否為中國，崔尼代未直接回應，僅稱軍方將致力保護菲律賓社會的完整與安全，目前正追查相關線索。

另一方面，示威發起者之一、退休空軍少將柏奎茲（Romeo Poquiz）則在臉書否認有外國資金介入，他寫道：「我們甚至無法餵飽參加示威的人。」

菲律賓7月爆發防洪工程弊案，涉案國會議員、政府官員和承包商眾多，金額龐大，加上近期颱風頻仍，大淹水造成慘重災情，民眾歸咎於貪污所致。

基督堂教會（Iglesia ni Cristo）和「團結人民倡議」組織（UPI）16日起分別在馬尼拉黎薩公園（RizalPark）、奎松市（Quezon City）人民力量革命紀念碑前發動反貪污示威。

示威活動原定持續3天，但基督堂教會在第2天下午宣布已達成訴求，提前收場；警方估計，兩天共約120萬人次參加。

在UPI的示威場合，有多名退休將領現身。站台者當中有人要求小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）辭職，也有人呼籲軍方撤回對政府的支持。

面對這樣的呼聲，崔尼代今天重申，菲律賓武裝部隊已是一支專業、有紀律的隊伍，不會干涉政治，並強調貪污問題應透過適當的法律和制度途徑解決，而非公眾對抗。

菲律賓 小馬可仕 貪污
