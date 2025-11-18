立陶宛打擊白俄走私氣球 大規模掃蕩、推修法嚴懲

立陶宛國家邊防局昨天展開大規模聯合行動，打擊自白俄羅斯空投走私香菸入境立陶宛的犯罪網絡，執法人員拘捕多名嫌疑人。內政部也推動修法加重刑罰，嚇阻犯罪。

立陶宛國家邊防局（VSAT）17日發布新聞稿指出，內政部近期成立一支聯合調查小組，打擊來自白俄的走私犯罪。這次行動由逾100名警察、海關與金融犯罪調查局人員共同參與，在多個地點進行超過30次搜索。

行動前，調查小組已鎖定逾百名涉空運香菸走私的相關人員。搜查期間並查獲數十套疑用於空運走私的GPS裝置、通信器材、手機，以及槍枝、彈藥、毒品、走私香菸與犯罪用車輛等物品。

VSAT發言人米蘇提斯（Giedrius Mišutis）向波羅的海新聞社（BNS）指出，昨天已有4人被拘留，隨著調查擴大，數字預計還會上升。

立陶宛內政部長康德拉托維奇（VladislavKondratovič）表示，這次行動成果凸顯了強化犯罪情報以及各機構緊密合作的重要性。他指出，這對走私組織者及其同夥是明確的警告，政府的戰略目標不僅是讓這類犯罪行為無利可圖，也要嚇阻潛在的罪犯。

立陶宛近年面臨的空中走私案例激增。官方統計顯示，今年截至9月底，自白俄羅斯流入的走私香菸中，超過8成是以氣象氣球或無人機方式運送，當局已累計查扣逾 130萬包空運香菸。

此外，為遏制此類犯罪，立陶宛內政部也推動法律修正，盼對危及公共安全、破壞交通秩序，或威脅重要基礎設施的走私人員，祭出更嚴厲刑責。

立陶宛日前因白俄羅斯的走私氣球頻闖領空，多次被迫關閉首都維爾紐斯（Vilnius）機場，政府指控這是白俄政權策畫的混合攻擊，並於10月底關閉兩處與白俄的邊境檢查站作為反制，以施壓白俄方面正視問題。