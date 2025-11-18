快訊

與高市會談後 日銀總裁植田暗示將「漸進式升息」日圓匯率先升後貶

輝達落腳北士科T17、T18！副總裁代表黃仁勳訪蔣萬安 相約這時間簽約

立陶宛打擊白俄走私氣球 大規模掃蕩、推修法嚴懲

中央社／ 維爾紐斯18日專電

立陶宛國家邊防局昨天展開大規模聯合行動，打擊自白俄羅斯空投走私香菸入境立陶宛的犯罪網絡，執法人員拘捕多名嫌疑人。內政部也推動修法加重刑罰，嚇阻犯罪。

立陶宛國家邊防局（VSAT）17日發布新聞稿指出，內政部近期成立一支聯合調查小組，打擊來自白俄的走私犯罪。這次行動由逾100名警察、海關與金融犯罪調查局人員共同參與，在多個地點進行超過30次搜索。

行動前，調查小組已鎖定逾百名涉空運香菸走私的相關人員。搜查期間並查獲數十套疑用於空運走私的GPS裝置、通信器材、手機，以及槍枝、彈藥、毒品、走私香菸與犯罪用車輛等物品。

VSAT發言人米蘇提斯（Giedrius Mišutis）向波羅的海新聞社（BNS）指出，昨天已有4人被拘留，隨著調查擴大，數字預計還會上升。

立陶宛內政部長康德拉托維奇（VladislavKondratovič）表示，這次行動成果凸顯了強化犯罪情報以及各機構緊密合作的重要性。他指出，這對走私組織者及其同夥是明確的警告，政府的戰略目標不僅是讓這類犯罪行為無利可圖，也要嚇阻潛在的罪犯。

立陶宛近年面臨的空中走私案例激增。官方統計顯示，今年截至9月底，自白俄羅斯流入的走私香菸中，超過8成是以氣象氣球或無人機方式運送，當局已累計查扣逾 130萬包空運香菸。

此外，為遏制此類犯罪，立陶宛內政部也推動法律修正，盼對危及公共安全、破壞交通秩序，或威脅重要基礎設施的走私人員，祭出更嚴厲刑責。

立陶宛日前因白俄羅斯的走私氣球頻闖領空，多次被迫關閉首都維爾紐斯（Vilnius）機場，政府指控這是白俄政權策畫的混合攻擊，並於10月底關閉兩處與白俄的邊境檢查站作為反制，以施壓白俄方面正視問題。

走私 立陶宛 白俄羅斯
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

足球／德國、荷蘭強大火力擊潰對手 強勢晉級2026世界盃

NBA／金塊與立陶宛中鋒重修合約條款 增添未來運作彈性空間

日媒爆料台灣在愛沙尼亞設處卡關2年！因命名「台北或台灣」喬不攏

美參議員致函川普政府　請求協助大馬打擊美晶片走私至中國

相關新聞

「韓半島無核化不能放棄」 南韓外長：預防戰爭最優先

南韓外交部長趙顯今天在首爾外交論壇上表示，南韓在安全層面最優先的課題是預防戰爭，確保韓半島不會成為武力衝突的引爆點，「無...

印度紅堡汽車爆炸案擴大偵辦 凌晨突襲查新德里25處

印度知名景點紅堡10日發生汽車爆炸案，造成多人死亡，相關單位持續深入調查，今天凌晨5時對首都新德里的25個地點進行突襲式...

近年多條電纜受損 北極圈領導人：遠北混合戰威脅增

北極地區的領導人警告，俄羅斯和其他國家發動「混合戰」（hybrid warfare）威脅，正從波羅的海往更北地區蔓延，其...

菲總統小馬可仕遭親姊指控吸毒 馬拉坎南宮駁斥

菲律賓馬可仕家族分裂進一步白熱化，參議員艾米．馬可仕在公開場合指控弟弟小馬可仕總統吸毒，總統府馬拉坎南宮和小馬可仕之子駁...

血腥鎮壓學運遭判死 孟加拉前總理哈希納：政治報復

孟加拉前總理哈希納因鎮壓學運導致數人死亡，17日遭孟加拉國際戰犯法庭判處死刑；哈希納否認指控，並稱判決「帶有偏見、出於政...

哈佛媒體實驗室被指中國權貴子弟入美後門 國務院調查

波士頓環球報(Boston Globe)日前調查報導指出，哈佛大學教授汪悅進(Eugene Wang)創辦的「中國藝術媒...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。